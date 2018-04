Fürther Wirtschaft beharrt auf Sonntagsverkauf

FÜRTH - In der sich zuspitzenden Diskussion um verkaufsoffene Sonntage melden sich jetzt besorgte Vertreter der Wirtschaft in Fürth zu Wort. Sie fordern die Beibehaltung der üblichen vier Termine pro Jahr – und sehen den Gesetzgeber in der Pflicht, den Einzelhandel in schwierigen Zeiten zu stärken.

Beachtlicher Andrang herrscht regelmäßig bei verkaufsoffenen Sonntagen in der Fürther Innenstadt. Nach Ansicht der Geschäftsleute spricht dieser Zuspruch für die Beibehaltung des Status quo. © Archivfoto: Hans-Joachim Winckler



Wie berichtet, hatte die "Sonntagsallianz" aus Kirchen und Gewerkschaften, die landesweit seit Jahren für die Rückkehr zu mehr Sonntagsruhe kämpft, zuletzt den Druck erhöht. Etliche Kommunen in der Region reduzierten daraufhin die Zahl verkaufsoffener Sonntage; die geplante Öffnung der Geschäfte am 8. April in Ansbach untersagte das Gericht jüngst nach einer Klage der Allianz.

Auch in Fürth geht man davon aus: Die vier angestammten Sonntagsverkauf-Termine – anlässlich des Frühlingsmarkts, des Fürth Festivals und zweimal während der Kirchweih, jeweils von 13 bis 18 Uhr– würden einer juristischen Überprüfung unter den aktuellen rechtlichen Gegebenheiten zumindest nicht alle standhalten. Dennoch haben die Stadtspitze und die breite Mehrheit der Lokalpolitik bekundet, an der Fürther Regelung aus dem Jahr 2003 festhalten zu wollen.

Das begrüßen Gerd Wagner, Chef des Kunstgewerbehandels Staudt an der Freiheit und Sprecher des örtlichen Einzelhandelsverbands, sowie Gerhard Fuchs, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Fürth. Beide geben sich überzeugt: Wolle der stationäre Einzelhandel in Zeiten immer härterer Konkurrenz durch den Online-Handel überleben, seien die vier verkaufsoffenen Sonntage unverzichtbar.

"Unbezahlbare Werbung"

Und dies nicht so sehr wegen der – durchaus nicht geringen – Mehreinnahmen, wie Wagner sagt. Weit bedeutender sei der Werbeeffekt, den er als "unbezahlbar" bezeichnet. Viele Menschen von außerhalb würden bei diesen Gelegenheiten erst auf die Stadt und ihr Angebot aufmerksam und kämen später wieder.

Wagner, dessen Verband rund 100 Betriebe in der Stadt repräsentiert, zeigt unabhängig davon kein Verständnis für die Diskussion. Geschäftsleute oder aber deren Beschäftigte – für die sich die Sonntagsallianz besonders stark macht – hätten sich in Fürth "noch nie beschwert".

Zudem, findet Wagner, "spricht die Kundenfrequenz für sich". Statt eines ruhigen und entschleunigten Sonntags seien heute "Action, Spaß und Unterhaltung das A und O". Und Gerhard Fuchs meint: "Wir reden hier von vier Sonntagen mit insgesamt 20 Stunden" – in seinen Augen eine durchaus zumutbare Belastung für die Angestellten. Ihr stehe ein beträchtlicher Nutzen für die Geschäfte und damit nicht zuletzt für die betroffenen Arbeitsplätze gegenüber.

Unterstützung erwarten die Wirtschafts-Lobbyisten angesichts drohender gerichtlicher Schritte von der Landespolitik. Sie müsse rasch für juristische Grundlagen sorgen, die allen bayerischen Kommunen vier verkaufsoffene Sonntage ermöglichen — und das ohne weitere Festlegungen.

Die Termine müssten dann vor Ort frei wählbar sein. "Wir brauchen Planungssicherheit", sagt Fuchs. Ähnlich hatten sich vergangene Woche bereits Fürths Oberbürgermeister und der städtische Wirtschaftsreferent auf Anfrage der Fürther Nachrichten positioniert.

