„Fürther Wirtschaftsjunioren sind kein Champagner-Club“

Vorsitzende Melanie von Vopelius will das Image des Vereins zurechtrücken — Neben Geschäftlichem geht es um soziales Engagement - vor 1 Stunde

FÜRTH - Netzwerke für Führungskräfte und Unternehmer gibt es viele. Dass sich deren Mitglieder aber nicht nur zum geschäftlichen Austausch, sondern auch für soziale Projekte treffen, wie bei den Wirtschaftsjunioren (WJ), ist schon etwas Besonderes. In Fürth gibt es einen der jüngsten WJ-Kreise in Deutschland, der sich 2001 gegründet hat. Wir fragten dessen Vorsitzende, Melanie von Vopelius, was den Charme des Vereins ausmacht.

Mit Projekten wie Step by Step für Flüchtlinge engagieren sich die Wirtschaftsjunioren auch sozial. © Ralf Rödel



Frau von Vopelius, wie würden Sie die Wirtschaftsjunioren Fürth charakterisieren?

von Vopelius: Wir sind ein Verband junger Unternehmer und Führungskräfte. Das Spektrum reicht von den freien Berufen wie Ärzte, Rechtsanwälte und Notare über Gründer aus dem kreativen Bereich und dem Marketing bis hin zu Handwerkern. Zurzeit sind wir 42 aktive Mitglieder unter 40 Jahren, zusammen mit den Fördermitgliedern 120 Personen. Wir sind zwar an die Industrie- und Handelskammer (IHK) angegliedert, aber trotzdem für alle Berufe offen. Diese Breite ist in meinen Augen eine ganz große Stärke unseres Kreisverbands, weil sie für einen sehr bereichernden Austausch sorgt.

Wie sieht dieser Austausch aus?

von Vopelius: Wir treffen uns ein- bis zweimal im Monat. Die Aktivitäten variieren. Teils besichtigen wir Mitgliedsunternehmen, teils große Firmen in Stadt und Landkreis Fürth wie Playmobil, Uvex und Leonhard Kurz, die einen Ruf weit über die Region hinaus haben und international tätig sind. Oder wir schauen uns Fürther Institutionen an, etwa Polizei, Feuerwehr, Stadttheater und das Bayerische Rote Kreuz, die unsere Stadt am Laufen halten und Privatpersonen sonst meist verschlossen bleiben. Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie viel Ehrenamt auch in Fürth erbracht wird.

Was passiert bei den Stammtischen?

von Vopelius: Da geht es ums Netzwerken und den geschäftlichen Austausch, etwa um Geschäfte anzubahnen und jemanden für eine bestimmte Dienstleistung zu finden. Die Stammtische sind ein wichtiger Aspekt unserer Aktivitäten, aber sicher nicht der wichtigste. Das Hauptaugenmerk liegt auf der ehrenamtlichen und sozialen Tätigkeit.

In welchen Bereichen sind die Wirtschaftsjunioren Fürth da aktiv?

von Vopelius: Unter anderem in der Integration von jungen Flüchtlingen mit dem „Step-by-step“-Projekt. Oder an Schulen, um junge Leute mehr für wirtschaftliche Themen zu sensibilisieren, weil aktuelle wirtschaftliche Themen im Lehrplan doch oft zu kurz kommen. Letztes Jahr haben wir deswegen beim bundesweiten Projekt „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ teilgenommen, ein Quiz für neunte Klassen an Gymnasien, Real- und Wirtschaftsschulen. Da wird ein Kreissieger gekürt, der dann zum Bundesfinale mit Abendveranstaltung in schönem Rahmen fahren darf. Auch 2017 sind wir wieder mit dabei, zusammen mit dem Gymnasium in Stein.

Worum geht es noch beim ehrenamtlichen Engagement der Fürther Wirtschaftsjunioren?

von Vopelius: Bildung ist ein ganz großes Thema. Viel dreht sich um den Übergang Schule-Beruf. Weil es auch für die Unternehmen ein wichtiges Thema ist. Es wird ja immer wieder beklagt, dass Schüler nicht ausbildungsreif sind, dass keine Azubis gefunden werden, dass alle immer Dasselbe studieren. Ich finde, man merkt das auch selbst: Erst wenn man richtig im Berufsleben steht, sieht man, was es noch für Berufe gegeben hätte, die einen auch interessiert hätten. Zu diesem Zweck gibt es Projekte wie „Ein Tag Azubi“. Da werden Schüler eingeladen, mal einen Tag in ein Unternehmen als Azubi reinzuschnuppern. Das richtet sich eher an Schüler mit sozialpädagogischer Betreuung. Wir haben die Teilnehmer über die Beschäftigungsgesellschaft Elan oder die Kinderarche gefunden.

Bei diesen Projekten sind Jugendliche und junge Erwachsene im Fokus. Engagieren sich die Wirtschaftsjunioren auch für die ältere Generation?

von Vopelius: Ja, zum Beispiel ging heuer der Erlös unseres Krapfenschmauses an das Grete-Schickedanz-Heim zur Unterstützung des Therapiegartens dort. Bei der Aktion, die wir zusammen mit dem Lions Club am 11. 11. durchführen, können Unternehmen und Privatpersonen in Stadt und Landkreis Fürth Krapfen stiften, zum Beispiel für ihre Mitarbeiter, die Schule oder den Kindergarten ihrer Kinder oder für Seniorenheime. Die Ehrenamtlichen bringen das Gebäck dann dorthin, der Erlös geht jedes Jahr an einen anderen guten Zweck. Aber wir machen schon sehr viel für die Jugend.

Wie ist es dazu gekommen, dass die Herbstdelegiertenversammlung der bayerischen Wirtschaftsjunioren 2016 erstmals in Fürth stattgefunden hat?

von Vopelius: Wir haben vor drei, vier Jahren angefangen, auf Landeskonferenzen der WJ zu gehen. Vorher war Fürth sehr lokal tätig. Viele wussten auch gar nicht, dass es dieses Angebot drumherum noch gibt und dass man davon profitieren kann. Die ersten Fürther, die das erlebt haben, waren so begeistert von dem Austausch dort, den anderen Wirtschaftsjunioren und dem Angebot, dass wir gesagt haben: So etwas wollen wir auch mal machen. Ein bisschen aus einer Schnapsidee heraus, haben wir uns dann vor zwei Jahren beworben und gegen Rosenheim durchgesetzt.

Was war Ihr Ansatz bei der Bewerbung?

von Vopelius: Wir fanden es schön, bei den Konferenzen nicht nur in großen Städten wie Frankfurt, München und Nürnberg zu sein, sondern auch mal bei uns. Wir brennen alle für unsere Stadt und sind große Fürth-Liebhaber.

Was hat Fürth aus Ihrer Sicht zu bieten?

von Vopelius: Fürth ist eine wahnsinnig dynamische Stadt geworden. Es gibt viele Gründungen, viele kreative Menschen, die hier tätig sind. Fürth ist eine Stadt, die sich einem vielleicht nicht auf den ersten Blick erschließt, aber auf den zweiten. Die Wege sind kurz, die Lebensqualität ist gut, man kennt sich. Gleichzeitig ist Fürth auch eine sehr bodenständige Stadt. Es verläuft sich nicht so.

Wie bekannt sind die Wirtschaftsjunioren Fürth?

von Vopelius: Noch nicht bekannt genug. Die Wirtschaftsjunioren als Begriff sind relativ bekannt, glaube ich, aber nicht das, was wir machen und was dahintersteht. Dass wir mehr sind als ein Wirtschaftsnetzwerk. Dass wir kein elitärer Verein sind und kein Champagner-Club, sondern uns sozial engagieren wollen.

Wie sind Sie selbst zu den Wirtschaftsjunioren Fürth gestoßen?

von Vopelius: Das war vor circa vier Jahren. Ich bin damals ins Familienunternehmen eingestiegen und wollte mich nach sechs Jahren in Frankreich wieder ehrenamtlich vor Ort engagieren. Ich finde, als Unternehmer hat man auch eine gewisse Verantwortung der Gesellschaft gegenüber.

Ist das nicht eine Einstellung, die immer rarer wird?

von Vopelius: Ich glaube nicht, dass der ehrbare Kaufmann ein Auslaufmodell ist – ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es immer mehr Unternehmer gibt, die auch in sozialen Bereichen tätig sind. Auch weil durch die Informationstransparenz, die wir heute haben, immer mehr bekannt wird und Unternehmen gezwungen werden, soziale Verantwortung zu übernehmen. Der Kunde ist wesentlich mündiger. Wenn zum Beispiel ein Vorstand eines großen Unternehmens deklariert, dass er der Meinung ist, dass der Zugang zu Trinkwasser kein Menschenrecht ist, dann kann sich jeder überlegen, ob er dort kaufen möchte. Auch immer mehr Arbeitnehmer wählen ihren Arbeitgeber danach aus, wie wichtig dieser seine Corporate Social Responsibility (soziale unternehmerische Verantwortung/d. Red.) nimmt.

Interview: ASTRID LÖFFLER