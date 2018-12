Mitten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist nahe der Fürther Innenstadt eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Flammen aufgegangen. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort, mehrere Menschen mussten aus dem stark verrauchten Gebäude befreit werden. Acht Personen kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Für die Zeit des Einsatzes in der Leyher Straße war die Jakobinenstraße von etwa 2 bis 3 Uhr nachts gesperrt. © ToMa