Fürther Wünsche für ein gutes Leben

FÜRTH - Das Lutherjahr ist auch in Fürther Kindergärten Thema. Die Mädchen und Jungen der "flinken Finken" und der "Kindervilla" überlegten gemeinsam bei einem zweiwöchigen Projekt, welche Thesen geeignet wären, die Welt zu verbessern. Mit Hilfe der Erzieherinnen schlugen sie ihre Worte am Mittwoch an die Tür von St. Martin an. Die Wünsche werden dort noch einige Wochen zu sehen sein.

„Wir wollen, dass unser Leben auf der Erde schön bleibt“: Thesen wie diese haben Mädchen und Buben aus zwei Fürther Kindergärten zusammengetragen. © Foto: Rudolph



Pünktlich mit dem Glockenschlag um 10.15 Uhr stand eine Schar von Kindern vor der Martinskirche – im Schlepptau einige Eltern, Erzieherinnen und Projektleiterin Manuela Visang. Zwei Wochen lang hatten sich 26 Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren die Frage gestellt: Was muss bei uns passieren, damit Kinder noch lange und gut auf dieser Welt leben können?

Martin Luther – verkörpert durch ein schlichtes Strichmännchen und illustriert durch ein Bilderbuch – war in der Projektarbeit als jemand vorgestellt worden, der sich Gedanken gemacht hat über seine damalige Welt und was sich in ihr ändern sollte. Beeindruckend fand Manuela Visang, dass sich die Kinder, ohne dass man sie besonders darauf hingewiesen hätte, keinesfalls ein neues Auto für die Familie oder ein neues Fahrrad für sich selbst wünschten, sondern im großen Rahmen dachten und überlegten, was gut für Kinder in der Welt wäre. "Zuhören" sei nicht nur im Kindergarten ein zentrales Thema. Das Gefühl, man nehme sie ernst, sei den Kindern generell ein wichtiges Anliegen.

Visang spannte in ihrer Vorstellung des Projekts einen weiten Bogen: vom Leben der Kinder heute über ihre nahende Schulzeit, ihr Erwachsenenleben, bis zur Zeit, in der sie Großeltern wären – hier war die Vorstellungskraft schon sehr gefordert beim Anblick der lebhaften Kleinen, die an diesem sonnigen Tag vor der Kirchentür versammelt waren. Der Thesenanschlag stieß auf lebhaftes Medien-Interesse, auch der Bayerische Rundfunk war mit einem Team vertreten.

"Wir wollen, dass Eltern mehr Zeit für uns Kinder haben!", "Wir wollen, dass die Erwachsenen den Kindern zuhören und sie ernst nehmen!", "Wir wollen, dass jeder gut auf die Umwelt aufpasst!", "Wir wollen, dass jeder die Verantwortung für seine Taten übernimmt!" – so lauteten einige der Wünsche. Beim Formulieren standen die Erwachsenen natürlich hilfreich zur Seite, was den Thesen mehr oder weniger deutlich anzumerken war.

Als Leitlinie dienten die Thesen Martin Luthers. Mit den Kindern wurde erarbeitet, was in der heutigen Zeit zu seinen damaligen Aussagen passen würde. Pfarrer Kuno Hauck, der Hausherr von St. Martin, verband das Glück der Kinder mit dem Glück der Erwachsenen: Glückliche Kinder machen auch die Erwachsenen froh. Die Thesen werden noch einige Wochen an der Kirchentür bleiben, und, so meinte Pfarrer Hauck: "Jeder, der hier vorbeigeht, soll sie lesen, soll sie sich zu Herzen nehmen. Und jeder, der sie liest, soll etwas tun, damit die Kinderthesen auch in Erfüllung gehen."

Luthers Thesen inspirieren auch andere. Schon vor einigen Wochen hatten Gemeindemitglieder der Erlöserkirche eine Idee der Künstlerin Johanna Klose aufgegriffen. Wie berichtet, stellten sie im Gemeindegebiet im Fürther Westen sieben gebrauchte Holztüren auf. Daran befanden sich Stifte und ein Text, der Passanten einlud, ihre Gedanken über die Kirche und zu unserer Gesellschaft niederzuschreiben. Am Sonntag waren die Türen samt ihren Aufschriften Thema eines Gottesdienstes in der Erlöserkirche.

