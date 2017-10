Fürthermare: Jubiläumsparty mit Kino-Nacht

Das Thermalbad feiert ab heute drei Tage lang seinen 10. Geburtstag - vor 44 Minuten

FÜRTH - Aqua-Kino und Jubiläums-Lounge: Das Fürthermare in der Kleeblattstadt feiert drei Tage lang sein zehnjähriges Bestehen.

Fürthermare © Hans-Joachim Winckler



Fürthermare Foto: Hans-Joachim Winckler



Für alle, die es noch nicht bemerkt haben und vielleicht zu sehr von der prächtigen Kärwa oder der Comödie abgelenkt waren: Seit genau zehn Jahren liegt die Kleeblattstadt am Meer. „Fürthermare“ nennt sich der Freizeittempel, der an diesem Wochenende seinen ersten runden Geburtstag mit einem im wahrsten Wortsinne feucht-fröhlichen Fest feiert.

Zum zehnjährigen Bestehen der Wasserund Wellnesswelt in Fürth sollen sich die Besucher von diesem Freitag, 27. Oktober, bis Sonntag bei besonderen Angeboten austoben und vergnügen können. Aqua-Kino, Family Pool-Party und eine Jubiläums-Lounge warten auf die Besucher. Für die jungen Gäste gibt es eine Überraschung.

Für 33 Millionen Euro hatte die Stadt Fürth mit privaten Partnern das Erlebnisbad samt Saunalandschaft und Kinderbereich am Scherbsgraben hochziehen lassen, über 4000 Quadratmeter an Wasserflächen stehen seitdem zur Verfügung. Jetzt werden weitere drei Millionen Euro investiert, um die „Casa del Fuego“ in eine 200 Quadratmeter große Aufguss-Sauna zu verwandeln, ein neues Ruhehaus mit Lounge zu bauen, Kaminraum, Schwebeliegen und Sonnenterrasse zu installieren und Liegeflächen im Saunagarten zu erweitern.

Bilderstrecke zum Thema Zehn Jahre Fürthermare: Ein Rückblick in Bildern Vor zehn Jahren öffnete das Fürthermare seine Türen: Für viele Menschen in der Region ist es inzwischen eine feste Anlaufstelle, um entspannte Stunden zu genießen. Die Erfolgsgeschichte im Zeitraffer.



Ab Freitag darf erst einmal ausgiebig geplantscht werden. Um 19 Uhr startet die Aqua Movie Kinonacht, und die geht so: Die Besucher wählen aus einem Angebot an Filmhits ihren Lieblingsstreifen aus, nehmen auf den schwimmenden Kinosesseln Platz und verfolgen auf der am Schwimmbeckenrand installierten Leinwand das Geschehen.

Am Samstag, 28. Oktober, geben von 14 bis 18 Uhr die Animateure des Zephyrus-Party-Teams den Ton an und haben eine Badewanne voll Spielideen für die Family Pool Party dabei. Zeitgleich steht die Fotostation der Fürther Nachrichten im Nostalgie-Bus bereit, um die Besucher auf die Titelseite der Tageszeitung zu bannen.

Bis Sonntag erhalten die kleinen Gäste ein Geburtstagsgeschenk zum Thema „Spaß im Wasser“, die großen Gäste werden zu Cocktails (mit und ohne Alkohol) in die Jubiläumslounge eingeladen.

egr