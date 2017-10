Fürthermare: Pool-Kino und Familientag zum 10. Geburtstag

FÜRTH - Party im Fürthermare: Die Stadt Fürth, die Infra Fürth GmbH als Eigentümerin und die Betriebsgesellschaft Vitaplan feierten das 10-jährige Jubiläum mit einem Spaßwochenende.

Am Wochenende wurde gefeiert, unter anderem mit Geschäftsführer Horst Kiesel (Mitte). © Foto: Sebastian Zelada



Am 27. Oktober 2007 eröffnete das Fürthermare als Freizeittherme. 33 Millionen Euro flossen damals in das Projekt am Scherbsgraben, das das Duo aus Sport- und Freibad um eine Freizeittherme erweiterte. Inzwischen finden Badegäste 4076 Quadratmeter Wasserfläche und zahlreiche Aktivitäten rund ums Wasser vor. Die Stadt Fürth, die Infra Fürth GmbH als Eigentümerin und die Betriebsgesellschaft Vitaplan feierten das Jubiläum mit einem Spaßwochenende.

Den Anfang machte am Freitag die AquaMovie Kinonacht, mit schwimmenden Kinosesseln und Cocktails. Am Samstag folgte dann die Family PoolParty, mit dem Zephyrus Party Team, das die Gäste mit Spielen unterhielt.

Marketingleiterin Petra Schwarz: "Wir haben versucht, zum Jubiläumswochenende für alle Zielgruppen etwas zu bieten." Auch die Fürther Nachrichten waren mit einer Fotostation anwesend. Im Nostalgie-Bulli schossen Pressefotografen Titelseitenfotos der Gäste, die dann ihre eigene Schlagzeile mit nach Hause nehmen durften.

Geschmack der Leute getroffen

Doch was macht das Fürthermare eigentlich so erfolgreich? Für Geschäftsführer Horst Kiesel ist die Sache klar. Die von Beginn an klare Trennung von Erlebnisbad, Thermalbad, Sportbad und Sauna sowie Fitnessstudio und Sommerbad hat sich gelohnt: "Wir hatten das Glück, dass wir den Geschmack der Leute schon sehr früh getroffen hatten."

Nun soll die Erlebniswelt verfeinert und der Wellnessbereich ausgebaut werden. Unter anderem wird aus der "Casa del Fuego" eine 200 Quadratmeter große Aufgusssauna, der mallorquinische Bau- und Ausstattungsstil soll bleiben. Insgesamt sieht man sich auf einem guten Weg: Im Jubiläumsjahr 2017 werden insgesamt rund 450.000 Gäste erwartet.

Sebastian Zelada