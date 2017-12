Fürths City gibt das Beste fürs Fest

FÜRTH - Die Witterung tendiert allmählich zum Winterlichen, Zeit für Geschenkideen zum Fest. Die gab es bei einer Weihnachts-Einkaufsführung mit der Innenstadtbeauftragten.

Die Einkaufsführung „Weihnachtsgeschenke“ mit der Innenstadtbeauftragten Karin Hackbarth-Herrmann machte Station im italienischen Spezialitätenladen „Alfonso Astore“ von Giampiero Gofone (l.). © Armin Leberzammer



Kein italienisches Weihnachten ohne Panetone. Wer das Christkind auf Italienisch begrüßen möchte, wird im Spezialitätengeschäft "Alfonso Astore" fündig. Der Laden gegenüber der Baustelle des Ludwig-Erhard-Zentrums war die erste Anlaufstelle von Karin Hackbarth-Herrmanns diesjähriger Einkaufsführung. Dorthin zu kommen war Fürths Innenstadtbeauftragter ein besonderes Anliegen: "Schließlich haben es die Geschäftsleute in der Ludwig-Erhard-Straße in den vergangenen Monaten nicht leicht gehabt."

Nun schreitet das unübersehbare Bauprojekt seinem Abschluss entgegen und der Straßenabschnitt davor wird dann Teil der Fußgängerzone. Giampiero Cofone, der das Geschäft vor einiger Zeit von seinem Schwiegervater übernommen hat, freut sich darauf, weil er dann seine Gerichte oder den Espresso auf einer gemütlichen Außenbestuhlung servieren kann.

Weihnachten 2017 wird allerdings noch von der Baustelle dominiert. Einkaufen können die Fürther und ihre Gäste trotzdem. "Wir stellen gerne Geschenkkörbe mit italienischen Spezialitäten zusammen", sagte Cofone zu Hackbarth-Herrmann und ihrer – überwiegend weiblichen – Begleitung. Wer sich vom Einkaufsbummel stärken möchte, kann im Alfonso Astore zwischen zahlreichen frischen, klassisch-italienischen Mahlzeiten wählen.

Bevor sich die Gruppe auf den Weg Richtung Fürther Freiheit machte, stellte Hackbarth-Herrmann das jüngste Mitglied der Innenstadthändler vor: Im "Salädchen" von Thomas Halota gibt es zwar keine ausgesprochen weihnachtlichen Präsente, Gutscheine und gesunde, schnelle Küche dagegen sehr wohl. Das kleine schmucke Lokal ist dort eingezogen, wo in den vergangenen Jahren die Filiale einer Kaffee-Kette zu Hause war. Die ziehe es – wie so viele – Richtung Neue Mitte, "aber derzeit habe ich dort keine Kapazitäten frei", berichtete die Innenstadtbeauftragte über die weiterhin gut nachgefragten Ladenflächen.

Nichts von der Stange

Umziehen möchte Markus Kallweit mit seinem Wohn- und Accessoire-Ausstattungsgeschäft "Deinheim" nicht – trotz oder gerade wegen der Baustellen und Straßensperrungen in der Altstadt. "So viele Autos wie derzeit sind noch nie an meinem Schaufenster vorbeigefahren", freut sich der Geschäftsmann, der seit drei Jahren in der Marienstraße Produkte unter dem Motto "Wohnen und Wein" verkauft. Das "Deinheim" bezeichnet er als "klassisches Einrichtungshaus, wo es nichts von der Stange, aber bezahlbar gibt." Gerne komme er zu einem Beratungsgespräch nach Hause, wobei der erste Besuch kostenlos sei. Gefragt nach einem Trend fürs nahende Weihnachtsfest, empfahl Kallweit die Kombination aus Schwarz und Weiß.

"Von den satten Farben sind wir heuer etwa abgerückt", berichtete der Einrichtungsexperte. Nie verkehrt dürften Schenkende mit Süßigkeiten liegen. Davon hat Kallweit etwas ganz Spezielles zu bieten: "Lakrids" aus Dänemark, Lakritz-Spezialitäten in ausgefallenen Geschmacksrichtungen, etwa mit Chili, Ingwer oder gesalzen. "Wir sind der größte Lakrids-Dealer in Franken", betont Kallweit.

Armin Leberzammer