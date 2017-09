Fürths Coup mit dem Stadtwald - eine Erfolgsgeschichte

Vor 60 Jahren fiel der Beschluss, einen grünen Erholungsraum für die Bevölkerung zu schaffen. - vor 2 Minuten

FÜRTH - Vor 60 Jahren entschied sich Fürth dafür, den kommunalen Forst als Erholungsraum für die Bevölkerung zu gestalten. Eine Erfolgsgeschichte.

((Platzhalter)Für seine zukunftsweisende Entscheidung nahm der Fürther Stadtrat finanzielle Einbußen in Kauf, verzichtete auf bereits geplante Fällungen und erhielt sogar bewusst ein paar krumme Baumpersönlichkeiten. Deren charakteristische Form sollte in Zukunft das Bild des Waldes prägen. Eine cleverer Coup, der bis heute Tag für Tag seine Anziehungskraft beweist – für Wanderer, Jogger, Nordic-Walker, Trimm-Parcours-Turner, Naturfreunde, Hundebesitzer, Wildschwein-Gucker . . .

Die Männer und Frauen, die im September 1957 im Rathaus tagten, hatten eine Vision. Sie träumten von stimmungsvollen Spaziergängen, von herbstlich verfärbtem Laub, frischem Frühlingsgrün, guter Luft und vor allem von entspannten Stunden "für die Großstadtbevölkerung in einem landschaftlich schönen Schutzgebiet". Der Idee, den Stadtwald am westlichen Rand von Fürth nicht länger unter rein wirtschaftlichen Aspekten zu betrachten, haftete fast schon etwas Revolutionäres an.

Schließlich galt ein Wald zunächst einmal als Lieferant für Holz. Doch die Kommunalpolitiker hatten noch mehr im Sinn: Sie wollten den Fürthern etwas Gutes tun. Erholungssuchende sollten "in Zukunft die Naturschönheiten des Stadtwaldes in Fußwanderungen genießen können". Im Protokoll der entscheidenden Sitzung heißt es zur Begründung unter anderem: "Die Stadt Fürth ist durch Bautätigkeit der Gründerzeit bis herein in die Zeit des II. Weltkriegs ohne zusammenhängende Grünflächen geblieben, wie sie andere Städte aufweisen."

Was heute beinahe schon selbstverständlich erscheint, begeisterte damals nicht alle. Ein neuer "Fällungsantrag" war 1957 eingereicht worden, der unter anderem vorsah, auch einen größeren Bestand von gut 120 Jahre alten Kiefern zu schlagen. Einstimmig entschied sich der Rat zu Gunsten der Ästhetik dagegen.

Nicht abgeschlossen

"Das alles war extrem weitsichtig", lobte OB Thomas Jung jetzt bei einem Jubiläumsbesuch im Stadtwald. Was 1957 seinen Anfang nahm, ist heute noch längst nicht abgeschlossen, machten dabei Stadtförster Martin Straußberger und Peter Proebstle, Leiter der Unteren Forstbehörde, klar: "Wälder brauchen Zeit, da muss man in Generationen denken."

Vor 60 Jahren prägten Kiefern das Bild in dem 560 Hektar großen Areal. "Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen, wie ,aufgeräumt‘ der Wald aussah, weil sogar unter den Bäumen die Nadeln und das Laub zusammengerecht und gesammelt wurden, um als Einstreu in den Ställen benutzt zu werden", beschreibt Straußberger das Szenario, das sich einst bot.

Spaziergänger und Läufer können das Waldgebiet nach Lust und Laune durchstreifen, und wer nicht nur die Beine bewegen möchte, ist auf dem Trimm-dich-Pfad gut aufgehoben. Am Parkplatz beim Hotel Forsthaus geht es los. Alle, die etwas über sich und die Natur lernen wollen, steuern den Waldlehrpfad oder den Walderlebnispfad an. Sie beginnen an der Stadtförsterei. © Hans-Joachim Winckler



Der Wandel zum Mischwald wurde konsequent angegangen. Längst freuen sich die Besucher auch an Eichen, Buchen, Kirschen, Spitzahorn, Roteichen. In noch einmal 60 Jahren ist der Mix der Baumarten perfekt, prophezeien Fachleute. Doch bei der Planung der grünen Zukunft gibt es Unwägbarkeiten. Ein wesentlicher Punkt ist der Klimawandel, verdeutlicht Peter Proebstle. Eine vorausschauende Planung, die unter anderem auf den Einsatz unterschiedlicher Baumarten setzt, geht darauf ein. Eine große Herausforderung sind auch immer wieder Schädlinge oder Stürme wie der jüngste, der im August schwere Verwüstung verursachte.

Erfüllt hat sich auf jeden Fall der Traum der Stadträte von anno 1957. Der Fürther Stadtwald hat sich vom reinen Steckerlas-Image verabschiedet und bietet heute artenreiche Vielfalt. Und die Bürger? Sie kommen in Scharen: Zum Wildschweingehege, zum Trimm-dich-Pfad oder zu den romantischen Silberweihern. Der Stadtwald mit all seinen Attraktionen ist einfach unersetzlich.

