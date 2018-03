Fürths Helfer auf Rädern

FÜRTH - Die Mobile Fahrradwerkstatt des Freiwilligenzentrums hat einen Helfer auf Rädern bekommen: Ein neuer Anhänger bietet jede Menge Platz für Werkzeuge und Ersatzteile.

Dank des Anhängers ist das Werkzeug immer dort, wo Gerhard Heinzel (re.) und seine Mitstreiter es brauchen, um anderen beim Reparieren von Fahrrädern zu helfen. © Foto: Julia Schappert



Seit Ende 2016 bietet das Fürther Freiwilligenzentrum die sogenannte Mobile Fahrradwerkstatt an: Zusammen mit ehrenamtlichen Helfern kann hier – an verschiedenen Standorten in Fürth – jeder kostenlos kleinere Reparaturen an seinem Rad erledigen. Gedacht ist das Angebot für Menschen, bei denen das Geld knapp ist. Dabei gilt: Aufträge werden nicht angenommen, der Besitzer packt selbst mit an.

Das Team der Mobilen Fahrradwerkstatt bietet seine Hilfe bisher zwei Mal pro Woche an: auf der Hardhöhe (Max-Planck-Straße 15) und in der Nähe des Phönix-Centers in der Südstadt (Fronmüllerstraße 129). Demnächst soll auch im Eigenen Heim und im Stadtteil Ronhof fleißig geschraubt werden.

Der neue Fahrrad-Anhänger, den Gerhard Heinzel und andere Ehrenamtliche selbst gebaut haben, leistet hierbei wertvolle Dienste: Darin können Ersatzteile und Werkzeuge übersichtlich aufbewahrt werden und von den Helfern bequem – und ganz umweltfreundlich – von A nach B gebracht werden. Außerdem enthält er mehrere Montageständer. Für Bohrschrauber, Schleifer und Lötkolben steht sogar eine 12 V Versorgung zur Verfügung.

Die Standorte und Termine findet man unter http://wp.me/P89Iho-f

