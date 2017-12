Fürths letzte Gewerbeflächen: Wer darf rein?

FÜRTH - Die Stadt Fürth hat einen Kriterienkatalog für Firmen ausgearbeitet. Er gibt vor, welche Interessenten aus der Wirtschaft auf den raren Gewerbeflächen, wie hier am Hafen, künftig noch den Zuschlag bekommen können.

Ein Kritierenkatalog entscheidet über die restlichen wertvollen Gewerbeflächen in Fürth. Foto: Hans-Joachim Winckler



Das Rathaus will künftig noch genauer prüfen, wer sich in Fürth ansiedeln darf. Ganz schlechte Karten haben beispielsweise Betriebe, die Fürths wertvolle Restflächen lediglich mit Lagerräumen zustellen würden, in denen dann obendrein nur wenige Menschen arbeiten.

Die Parole lautet vielmehr: "Die Wirtschaftskraft der Stadt soll durch qualitativ hochwertiges Wachstum gestärkt werden." Die Verantwortlichen haben dabei vor allem die hauptsächlich in diesem Jahr neu erworbenen Flächen am Fürther Hafen im Sinn: Westlich der Mainstraße stehen 27.000 Quadratmeter zur Verfügung, an der Rezatstraße 94.000 Quadratmeter. Unternehmer, die sich dafür interessieren, werden einen Fragebogen der Stadt beantworten und detaillierte Angaben zu ihrem Betrieb machen müssen. Nur zwei Beispiele: Wie hat sich in den vergangenen Jahren die Zahl der Arbeitsplätze der Firma verändert? Und: Sind in Zukunft Neueinstellungen geplant?

Diese und viele weitere Informationen, so heißt es aus dem Rathaus, sollen später dem Stadtrat eine "verlässliche und objektive Grundlage" bieten, um entscheiden zu können: Welches Unternehmen kommt für eine Ansiedlung auf den Gewerbeflächen in Frage?

Einige Branchen werden von vorneherein ausgeschlossen: Lager- und Logistikunternehmen beispielsweise, aber auch Gastronomie, Kfz-Pflege und Kfz-Handel, Tankstellen, Vergnügungsstätten, Sport- und Freizeiteinrichtungen, sogenannte "Selfstorage"-Zentren sowie großflächiger Einzelhandel mit einem Sortiment, das den Läden in der Innenstadt Konkurrenz machen könnte.

Grundsätzlich hält der Katalog fest: Kleine und mittelständische Unternehmen kommen eher zum Zug als Investoren und Bauträger. Gute Chancen haben heimische Firmen, die sich erweitern möchten. Handwerker und produzierende Betriebe erhalten den Vorzug vor "reiner Büro- oder Handelsnutzung".

"Positive Imagewirkung"

Hoffen dürfen auch Betriebe mit "technologisch neuartigen Produktlinien" und alle, die pro Quadratmeter möglichst viele sozialversicherungspflichtige Arbeits- und Ausbildungsplätze bieten. Dazu kommen einige weitere Kriterien. Bevorzugt werden beispielsweise Firmen, die ein Fürther Wohngebiet entlasten, indem sie dort wegziehen, oder Neulinge, die "eine positive Imagewirkung für den Wirtschaftsstandort" mit sich bringen. Auch eine Notbremse baut die Stadt Fürth ein: Die Verträge beinhalten ein Rückkaufrecht für den Fall, dass sich Unternehmen nicht an Absprachen halten oder ein Grundstück weiterverkaufen möchten.

Der kommunale Wirtschaftsausschuss hat den Katalog unlängst einstimmig abgesegnet, nächsten Mittwoch soll auch der Stadtrat grünes Licht geben. Ernsthaft dagegen ist niemand. Jubel kommt gar von den Grünen, die betonen, das alles schon in der vorangegangenen Stadtratsperiode gefordert zu haben. "Schön, dass die Stadtspitze erkannt hat, dass man um einen solchen Katalog nicht herumkommt", heißt es in einer Pressemitteilung.

"Nachvollziehbar und transparent"

Wirtschaftsreferent Horst Müller beharrt: "Was da drin steht, war bei uns zuvor schon gelebte Praxis, wir haben längst nach Kriterien wie diesen entschieden." Auch das Rückkaufrecht ist nicht neu, es wurde in Einzelfällen bereits angewandt. Müller räumt aber ein: Mit dem Katalog werde künftig alles "nachvollziehbar und transparent" sein. "Von daher ist das schon ein wichtiger Schritt."

Das neue Areal an Main- und Rezatstraße müsse nun erst einmal erschlossen werden. Vor 2020 oder 2021 werde sich dort niemand ansiedeln. So lange richten sich die Blicke auf den Golfpark bei Atzenhof, wo noch 140.000 Quadratmeter für Gewerbe zur Verfügung stehen. "Das", sagt Müller, "ist unsere letzte große Reserve."

