Fürths Motto: Zusammenhalten statt spalten

Neue Stadtteilnetzwerke sollen verbinden und Extremismus entgegenwirken - vor 36 Minuten

FÜRTH - Das Rathaus will den sozialen Zusammenhalt der Fürther stärken. Helfen sollen dabei neue Stadtteilnetzwerke, die Schritt für Schritt in der Südstadt, auf der Hardhöhe, in der Ost- und Innenstadt entstehen sollen.

In der Südstadt hat sich der mobile Nachbarschaftstreff der Caritas — wie hier am Kaiserplatz mit Friederike Süß und Pfarrer Martin Adel (v.li.) — bereits gut etabliert. © Foto: Michael Fischer



Sozialreferentin Elisabeth Reichert will auf diese Weise einer gefühlt "gespaltenen Demokratie" entgegenwirken. Menschen in prekären Lebenslagen beteiligten sich Untersuchungen zufolge weniger an Wahlen und würden damit zur Zielgruppe für Demagogen. "Wir müssen solche Tendenzen umkehren und mit den Bürgern vor Ort im Gespräch bleiben", sagte Reichert im Sozialbeirat über die am Gemeinwohl orientierte Idee, die mehr Verbundenheit erzeugen soll.

Einmal mehr zeigte sie sich stolz auf den Einsatz der Bürger in der Flüchtlingsarbeit. Wie berichtet, wurde vor kurzem die Dependance der Zentralen Aufnahmeeinrichtung im ehemaligen Höffner-Möbelhaus geschlossen. "Das dort erlebte ehrenamtliche Engagement wollen wir in die Stadtteilarbeit hinüberretten", so Reichert. Im kommenden Herbst soll zudem bei einer Fachkonferenz über konkrete Ansätze und entsprechende Leistungsvereinbarungen diskutiert werden. Vom Stadtrat gab es inzwischen grünes Licht, das Projekt voranzutreiben.

Gegenseitige Hilfe

Quer durch die Fraktionen wurde das Konzept gut geheißen. Uli Schönweiß (Linke) mahnte jedoch die mangelnden Räumlichkeiten in den Quartieren an, während Birgit Bayer-Tersch (CSU) die Stadtverwaltung daran erinnerte, andere Viertel nicht zu vergessen. Selbst wenn dort im Gegensatz zu den vier genannten Stadtteilen unter anderen dank engagierter Vereinsarbeit weniger im Argen läge, "gibt es dort viele alleinstehende Senioren, die Ansprache und Angebote brauchen".

Auf die Frage von CSU-Stadtrat Franz Stich nach der Finanzierung antwortete die Sozialreferentin, das Projekt werde natürlich Geld kosten: "Es geht darum, langfristige Strukturen zu schaffen." Dazu seien Anschubfinanzierungen nötig und obendrein Fördermittel zu nutzen. Für jeden der vier Stadtteile werde ein gesonderter Beschluss herbeigeführt. Dabei würden weitere Angebote wie Familienstützpunkte oder Pflegeberatungsstellen in die Arbeit der Koordinierten Stadtteilnetzwerke integriert.

Das übergeordnete Ziel sei, den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Die Menschen sollten mehr in Kontakt kommen, aufeinander achten und sich gegenseitig helfen. Jeder solle sich fragen, wo und wie er die eigenen Fähigkeiten einbringen könne.

Die Wahl fiel auf die vier genannten Stadtteile, weil sie nach dem kommunalen Armutsbericht Bezirke "mit hoher sozialer Problemintensität" sind. "Anhand dieser Datenlage lässt sich auch in unserer Stadt ein Trend zu sozialer Segregation feststellen", heißt es in der Beschlussvorlage. Dort, wo Verbände, Vereine und Organisationen gut vernetzt zusammenarbeiten, klaffe die Gesellschaft hingegen deutlich weniger auseinander. Genau hier sollen die koordinierten Stadtteilnetzwerke ansetzen.

ARMIN LEBERZAMMER