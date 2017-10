Fürths neue Eislaufbahn kommt ohne Eis aus

Kunststoff statt Kunsteis - Tennisanlage des TV Fürth 1860 wird im Winter umfunktioniert - vor 24 Minuten

FÜRTH - Wo sonst hochkarätiger Tennissport geboten wird und nebenan schweißtreibende Leichtathletik, sollen nun über den Winter Eislauf und Eisstockschießen zum reinen Vergnügen die Menschen zum TV Fürth 1860 locken. Die Dambacher erhoffen sich eine weitere Belebung ihres Geländes und Einnahmen für ihren Nachwuchs.

Doppelte Wintersportfreuden locken beim TV Fürth an der Coubertinstraße jetzt auch bei Plusgraden. Am Wochenende wurde die 240 Quadratmeter große Schlittschuhfläche ebenso eingeweiht wie die Bahn zum Eisstockschießen daneben. Das Maskottchen war immer dabei. © Fotos: Budig



Das übermannsgroße weiße Häschen-Maskottchen lächelt, was das Kostüm hergibt. Einen Namen hat es noch nicht, die Taufe soll erst stattfinden. Aber Glück soll es bringen, Zuschauer anlocken, vor allem Familien und jüngere Leute. Denn die Sechziger leisten sich über den Winter eine modular veränderbare Eislaufbahn mit Kunststoffbelag. Vor einem Jahr hatten die Dambacher Ehrenamtlichen die Idee, im Winter, wenn ihre schicken Tennisplätze verwaist sind, auf diese Weise für Belebung ihres Sportgeländes zu sorgen. Auch der Wirt Michele Rizza vom Vereinsrestaurant würde sich über neue Gäste freuen. "Eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich" kostet die Miete dieser flexibel veränderbaren Bahn "in diesem ersten Probejahr. Dann sehen wir weiter", so Stefan Conrad, 1. Vorsitzender der Tennisabteilung des TV Fürth 1860.

Die "Ice-Free-Arena", wie das Konzept für klima-unabhängiges Schlittschuhlaufen heißt, ist "eine energieneutrale Eislaufbahn, bestehend aus einer Schlittschuhbahn (240 qm) und einer separaten Eisstockbahn. Ihre Oberfläche ist aus Kunststoffplatten, die speziell für den Eiskunstlauf, Eishockey und Eisstockschießen entwickelt wurden und den Outdoor-Spaß damit unabhängig von Wetter und Energie macht", formuliert es Pressesprecherin Nicole Meyer-Witt. Auf dem Kunststoff könne man also auch dann Pirouetten drehen, wenn es draußen warm ist. Die ersten Eislauf-Probanten loben durchaus den Schwung, den man entwickelt, auch wenn man auf dem Material weniger leicht gleitet als auf echtem Eis.

Am Eröffnungstag sind außerdem etliche Bundesliga- und Bayernligaspielerinnen der Abteilung "Eisstockschießen" des ESV Rangierbahnhof Nürnberg nach Fürth gekommen, um den ersten Hobbyschützen beim Eisstockschießen Tipps zu geben.

Eine Kufen-Schleifmaschine gibt es vor Ort

Nebenan drehen junge Mädchen von der Eiskunstlaufabteilung des TSV 1848 Nürnberg ihre Proberunden auf der glatten Eislauffläche ohne Eis. Das schaut durchaus nach flottem Gleiten aus. "Das Wichtigste sind gut geschliffene Kufen", sagt Nicole Meyer-Witt, weshalb auch eigens eine Kufen-Schleifmaschine angeschafft wurde. Schlittschuhlaufen kann man hier mit seinen eigenen oder geliehenen Schuhen (Leihgebühr 5 Euro, Kufen schleifen lassen ebenfalls 5 Euro).

Die Bahn ist Dienstag bis Donnerstag von 16 bis 20 Uhr, Freitag 17 bis 22 Uhr und Samstag/Sonntag von 10 bis 22 bzw. 20 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 4,50 Eintritt (Ermäßigte 3,50 Euro), Kinder 3 Euro, unter vier Jahren ist es gratis. "Gewinne", sagt Tennisvorstand Conrad, "würden wir gerne machen und unseren Nachwuchsabteilungen zukommen lassen."

Peter Budig