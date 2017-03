Erweiterungsbau des Jüdischen Musuems mit überzeugender Architektur: Bei der feierlichen Verbauung von Patensteinen in die Fassade bot sich Gelegeneit für einen Rundgang durch den Rohbau.

Frankenderby bedeutet Ausnahmezustand in Fürth: Rund 800 Kleeblatt-Fans sind am Sonntagvormittag, begleitet von einem massiven Polizeiaufgebot, vom Fürther Rathaus in den Ronhof marschiert.