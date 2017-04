Fürths OB Jung: Asyl-Rechnung an die Kanzlerin?

Bild-Berichterstattung erweckt falschen Eindruck - vor 30 Minuten

FÜRTH - Unter der Schlagzeile "Bürgermeister schicken der Kanzlerin ihre Asyl-Rechnung" hat die Bild-Zeitung sechs Rathauschefs und Landräte aus verschiedenen Bundesländern zitiert, darunter Fürths OB Thomas Jung. Der korrigiert: "Eine Rechnung habe ich nie gestellt."

So titelt die Bild-Zeitung heute. Doch Fürths OB Jung beteuert auf Nachfrage: Nein, er habe Angela Merkel keine Rechnung geschickt und er schreibe ihr auch keine. © Screenshot



So titelt die Bild-Zeitung heute. Doch Fürths OB Jung beteuert auf Nachfrage: Nein, er habe Angela Merkel keine Rechnung geschickt und er schreibe ihr auch keine. Foto: Screenshot



Der Artikel, den das Boulevard-Blatt sowohl in der gedruckten als auch in einer Online-Fassung veröffentlicht hat, stellt Städte und Gemeinden, die in der sogenannten Flüchtlingskrise rasch gehandelt und Hilfsangebote aus dem Boden gestampft haben, als die Betrogenen dar. Sie hätten nun die "Krise in der Kasse".

Es wird der Eindruck erweckt, Jung sei einer der Rechnungsteller. Im Text heißt es: "In Bild schlagen Bürgermeister und Landräte Alarm – und schicken in ihrer Verzweiflung Kanzlerin Merkel ihre Flüchtlings-Rechnungen..." Eines der Fotos zeigt einen Vertreter aus Nordrhein-Westfalen, der seine "Rechnung für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge" in die Kamera hält.

Thomas Jung bestätigt auf Nachfrage der Fürther Nachrichten, dass er von der Zeitung nach der Höhe der Kosten für Unterbringung, Versorgung und Integration der Flüchtlinge in Fürth gefragt wurde. Doch sei diese Information dann in einen ganz anderen Zusammenhang gestellt worden.

Die Zahlen stimmen, sagt er. Pro Jahr entstünden der Stadt demnach zehn Millionen Euro Kosten, von denen sieben Millionen Bund und Land tragen. Den Rest zahlt Fürth "aus eigener Tasche", es handle sich vor allem um Personalkosten. Jung geht davon aus, dass die Hälfte der drei Millionen Euro für Fürth "dauerhaft verloren" sind.

Kein Grund für Vorwürfe

4,5 Milliarden Euro, die Berlin 2016 an die Länder überwiesen habe, versacken laut Bild bei den Ländern und kommen nicht bei den Kommunen an. Fürth, sagte Jung dazu nun, habe noch offene Rechnungen mit dem Freistaat, doch sehe er keinen Grund für Vorwürfe, weder an den Bund noch an das Land. "Im Gegenteil. So asyl-unfreundlich der Freistaat wirkt, bei der finanziellen Hilfe für die Kommunen erweist er sich als eines der großzügigsten Bundesländer." Und weiter: "Ich finde, wenn es Probleme im Staat gibt, müssen sich alle Ebenen beteiligen."

Jung meint, dass Fürth das fehlende Geld natürlich brauchen könnte. Die Stadt könnte damit Schulden tilgen oder ihre Rücklagen erhöhen. Gestrichen habe man deswegen aber keine Leistungen.

Aufgebracht zeigte sich der OB nicht über die Bild-Berichterstattung. Zu pointieren sei eben deren Stil. "Das ist nicht so dramatisch."

Birgit Heidingsfelder