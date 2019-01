Fürths OB sieht Ende der Wohnungsnot erreicht

Bei einem Richtfest kontert Thomas Jung die zuletzt zunehmende Kritik - vor 12 Minuten

FÜRTH - Rund ein Jahr nach dem Erwerb des Grundstücks in der Jakob-Böhme-Straße von der Stadt und gut sechs Monate nach dem ersten Spatenstich konnte die städtische Wohnungsbaugesellschaft in Fürth (WBG) nun das Richtfest feiern. Bis zum Herbst sollen die 13 staatlich geförderten Mietwohnungen bezugsfertig sein. Der OB nutzte die Gelegenheit, um – etwas überraschend – das Ende der Wohnungsnot in Fürth zu verkünden und damit harsche Kritik zu kontern.

Für den Block mit 13 geförderten Wohnungen am Oberfürberger Waldrand konnte die städtische WBG jetzt das Richtfest feiern. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Für den Block mit 13 geförderten Wohnungen am Oberfürberger Waldrand konnte die städtische WBG jetzt das Richtfest feiern. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Auch wenn es sich "nur" um ein gutes Dutzend Einheiten dreht – WBG-Geschäftsführer Rolf Perlhofer selbst setzte das Wort in Anführungszeichen –, zeichne sich das Projekt im Vergleich zu bestehenden Sozialwohnungen durch eine Besonderheit aus: "Hier können Bezugsberechtigte aus allen drei Einkommensstufen eine Wohnung erhalten – nicht nur aus der ersten Einkommensstufe", so Perlhofer.

Das heißt im Klartext: Dadurch können auch Bürger zum Zug kommen, die aufgrund ihres etwas höheren Einkommens eigentlich keinen Anspruch auf eine Sozialwohnung haben – und doch auf dem freien Mietmarkt Schwierigkeiten hatten, eine für sie bezahlbare Unterkunft zu finden. Grundlage der Einstufung sind die bayerischen Wohnraumförderungsbestimmungen.

In dem Neubau, der auf einer Freifläche neben einem älteren Wohnblock direkt am Oberfürberger Waldrand entsteht, werde die WBG später eine Miete von 8,80 Euro pro Quadratmeter verlangen. Je nach Einkommensstufe (EK I bis III) erhalte der Mieter einen Zuschuss von der Stadt – so dass er am Ende nur eine Miete zwischen 4,40 Euro bis 6,80 Euro pro Quadratmeter zahlen müsse, so die Verantwortlichen.

Nach Ansicht von Oberbürgermeister Thomas Jung kann von einer Wohnungsmisere in der Stadt - Kritiker halten ihm diese immer wieder vor und fordern zugleich neue Sozialwohnungen - keine Rede sein. Der Begriff sei angesichts einer gewissen Entspannung auf dem Markt nicht mehr zutreffend. Die Zahl derjenigen, die mit einem amtlichen Berechtigungsschein auf der Suche nach einer Sozialwohnung waren, ist zuletzt mehrere Quartale in Folge gesunken.

Hinzu kommt laut Jung, dass "in den nächsten zwei Jahren 500 weitere Sozialwohnungen oder aber Wohnungen von sozialen Bauträgern geschaffen werden,

Aktuell gebe es 2200 geförderte Wohnungen, in den vergangenen zehn Jahren sind nach Jungs Zahlen 206 neu gebaut worden. Damit sei Fürth "auf einem sehr guten Weg", gerade für niedrige Einkommensschichten ausreichend Domizile anbieten zu können. Von einer "besorgniserregenden Lage", die Fürths Grüne jüngst wegen der dennoch unter dem Strich schwindenden Zahl von Sozialwohnungen beklagten, will der Rathauschef nichts wissen.

Im Schnitt günstig

Im Gegenteil: Im Vergleich mit anderen bayerischen Großstädten liege Fürth laut dem Internetportal immowelt.de als einzige mit 9,50 Euro im Schnitt pro Quadratmeter noch unter der Zehn-Euro-Marke. Ebenfalls verlangsamt hat sich nach Jungs Eindruck der Preisanstieg bei Neuvermietungen. "Das heißt aber nicht, dass es nichts mehr zu tun gibt", so der OB. "Wir werden sicher weiterhin Wohnraum schaffen." Allerdings nähmen Bedarf und taugliche Bauflächen gleichermaßen ab.

In Oberfürberg konnte ein Platz zum Nachverdichten genutzt werden, auf dem ursprünglich das Naturfreunde-Haus entstehen sollte. Weil dieses nie realisiert wurde, ergriff die WBG die Chance. Für 2,5 Millionen Euro – das Projekt liegt laut Perlhofer zeitlich und finanziell im Planungsrahmen – entstehen dort nun 13 barrierefreie Wohnungen mit zwei und vier Zimmern und Flächen zwischen 54 und 106 Quadratmetern.

Erhalten bleiben zwei direkt nebenan liegende Spielplätze. Zudem werde das Spielareal auf WBG-Grund in der Heilstättenstraße 135/137 erweitert und modernisiert.

Armin Leberzammer