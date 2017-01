Fürths Schweißtreiber

FÜRTH - In den nächsten Tagen wird’s zapfig kalt. Wen es ins Fürthermare zieht, trifft in der Sauna vielleicht auf Dimitry Madorski. Der 32-jährige Saunameister weiß, worauf es bei einem guten Aufguss ankommt, welche Düfte angesagt sind und wie man penetrante Gäste bändigt.

Gerade im Winter lieben es viele Menschen, in der Sauna zu schwitzen. Bei einem professionellen Aufguss geht es meist noch ein bisschen heißer zu. © Ulrich Schuster



Herr Madorski, wann waren Sie zuletzt krank? Saunieren stärkt ja bekanntlich die Abwehrkräfte. . .

Madorski: Das stimmt schon, aber hin und wieder erwischt dich doch ein Virus. Und dann sollte man sich auskurieren. Ein Saunagang ist durchaus eine Belastung für den Körper.

Gerade für den des Saunameisters. Während die Gäste genießen, strengen Sie sich in Klamotten an, um die Hitze zu verwedeln.

Madorski: Daran gewöhnt man sich. Für einen durchtrainierten Schwimmer ist es auch nicht so schlimm, drei Kilometer abzuspulen.

Wie viele Aufgüsse machen Sie am Tag?

Madorski: Fünf bis sechs.

Gehen Sie dann privat auch noch in die Sauna?

Madorski: Ja, tatsächlich. Ich schaue mir gerne in anderen Bädern an, wie Kollegen den Job machen. Wie bauen sie den Aufguss auf, wie führen sie ihn durch? Verwedeln sie mit Fahne, Fächer oder Handtuch? Welche Düfte nehmen sie?

Woher kommt Ihre Leidenschaft fürs Schwitzen?

Madorski: Ich bin in Weißrussland aufgewachsen. Die Menschen im Ex- Ostblock lieben die Sauna, allerdings gibt es dort keine Aufgusszeremonien wie hier. Da steht einfach ein Eimer mit Wasser im Raum. Wer neu dazukommt, fragt die auf den oberen Bänken, ob’s gerade passt oder ob noch eine Kelle drauf soll.

Beim Aufguss wird die Sauna zu Ihrer Bühne. Fünf bis zehn Minuten stehen Sie im Mittelpunkt, am Ende gibt’s Applaus. Entwickelt man da Starallüren?

Madorski: Das wäre gefährlich, da kann man sich ganz schnell unbeliebt machen. Aber klar, es ist ein sehr anerkennungsreicher Beruf. Jede Stunde bekomme ich die Bestätigung, ob ich meinen Job gut mache. Wenn zum Schluss drei Gäste müde aufs Holz klopfen, muss ich mir überlegen, was ich besser mache. Aber wenn der Applaus nicht endet, ist das schon ein geiles Gefühl.

Gibt es Konkurrenz unter den Saunameistern?

Madorski: Ein bisschen schon. Vor allem bei den Wedeltechniken.

Wie bitte?

Madorski: Na ja, ich kann das Handtuch einfach über den Kopf ziehen. Oder ich verwende bestimmte Techniken, die was hermachen, den Pizzabäcker zum Beispiel.

Wie geht der?

Madorski: Du wirbelst das Handtuch von oben nach unten durch die Luft wie einen Pizzateig. Es gibt sogar Europa- und Weltmeisterschaften der Saunameister, da kann man bis zu 30 verschiedene Wedeltechniken sehen.

Tatsächlich? Wie wird man eigentlich Saunameister?

Madorski: Mit einer zweiwöchigen Ausbildung. Aber das Entscheidende ist natürlich die Erfahrung, also die Praxis.

Hat auch den „Pizzabäcker“ drauf: Dimitry Madorski wedelt seit 2011 im Fürthermare. © Ulrich Schuster



Wie läuft der perfekte Aufguss ab?

Madorski: Den gibt es nicht. Man kann’s nie allen recht machen. Den einen ist es bereits dann zu heiß, wenn die anderen noch gelangweilt gähnen. Manche wollen von mir unterhalten werden, andere in Ruhe genießen. Wichtig ist, sich langsam zu steigern. Kein Gast sollte in Panik hinausrennen, und der aufgegossene Duft muss sich schön entfalten können. Wer von Anfang an beim Aufguss ums Überleben kämpft, bekommt vom Duft nicht viel mit.

Sie haben ständig nackte Menschen um sich. Stumpft das ab?

Madorski: Na ja, man gewöhnt sich auf jeden Fall daran. Vermutlich wie ein Frauenarzt. Alles normal.

Welche Gäste nerven?

Madorski: Die, die unsere Ansprache zu Beginn unterbrechen. Die, die meinen, auf Teufel komm raus witzig sein zu müssen, auch wenn’s gerade nicht passt, und generell alle, die sich rücksichtslos verhalten. Aber unsere Gäste sind zum Glück sehr gut erzogen (grinst breit).

Trotzdem trifft man wahrscheinlich im Lauf der Jahre Gottes großen Tiergarten in der Sauna. Wie skurril wird das?

Madorski: Hm, da gab’s tatsächlich Sachen, die würde ich nicht in der Zeitung ausbreiten wollen. Oft ist es einfach nur lustig.

Was sollte ein Saunameister niemals tun?

Mardorski: Mit dem Gast diskutieren oder ihn bloßstellen, selbst wenn er sich daneben benommen hat. Wenn es was zu klären gibt, kann man das im Anschluss unter vier Augen tun. Ein Schauspieler fängt ja auch nicht an, von der Bühne herab mit dem Publikum zu streiten.

Was ist Ihr Lieblingsduft?

Madorski: Kirsche mit Minze, das ist süß und gleichzeitig frisch.

Was geht gar nicht?

Madorski: Brot. Den gibt’s wirklich. Der riecht aber nur zehn Sekunden nach Brot, dann säuerlich und dann wird mir schlecht.

Welche Düfte lieben die Gäste?

Madorski: Die Klassiker. Birke, Eukalyptus, Orange, Zitrone und – recht neu – Sanddorn.

Jeder einzelne soll eine bestimmte Wirkung auf den Körper haben. Was ist da dran?

Madorski: Oh, da ist bestimmt was dran. Wer erkältet ist, inhaliert ja auch gerne. Man sollte aber nicht meinen, eine Runde Alpenkräuter vertreibt auf ewig mein Asthma und löst nebenbei meine emotionalen Blockaden. Wobei, wer’s glaubt . . . (grinst noch breiter)

Interview: JOHANNES ALLES