Fürths Waldarbeiter können bald aufatmen

Neubau an der Stadtförsterei soll mit unzulänglicher Unterbringung aufräumen - vor 15 Minuten

FÜRTH - Grünes Licht hat der Stadtrat für einen neuen Maschinen-und Personaltrakt der Stadtförsterei gegeben. Nächstes Jahr kann die WBG-Tochter Wohnfürth das seit vielen Jahren schon angestrebte Projekt in Angriff nehmen.

Viel zu klein für den Maschinenpark ist der alte Garagentrakt. An seiner Stelle ist ein Neubau geplant, der auch Platz für eine ordentliche Werkstatt bietet. © Foto: Anestis Aslanidis



Viel zu klein für den Maschinenpark ist der alte Garagentrakt. An seiner Stelle ist ein Neubau geplant, der auch Platz für eine ordentliche Werkstatt bietet. Foto: Foto: Anestis Aslanidis



Wie aus der Zeit gefallen wirkt das historische Forsthaus mit seinen Holzschuppen auf Spaziergänger. So idyllisch das betagte Ensemble Heilstättenstraße 130 anmutet, so unzulänglich ist es jedoch. Die Garagen sind so schmal, dass gar nicht alle Fahrzeuge hineinpassen. Auch sind zum Einparken Rangierkünste nötig. Und wenn etwas an der Werkbank gerichtet werden soll, müssen zuerst die Maschinen hinausbugsiert werden.

Bereits 2015 hatte Stadtförster Martin Straußberger die Stadträte zu einem Ortstermin eingeladen, um ihnen die Unzulänglichkeiten vor Augen zu führen. Inzwischen wurde der Neubau konzipiert und ein Bauherr gefunden: die WBG-Tochter Wohnfürth. Die Baukosten sind auf 860 000 Euro veranschlagt. Ein Klacks im Vergleich zum 19 Millionen Euro teuren neuen Betriebsgebäude, das derzeit in der Kläranlage an der Erlanger Straße entsteht. Im Preis enthalten sind zudem neue Personalräume, die in einer ehemaligen Wohnung in der Stadtförsterei ausgebaut werden sollen.

Die inzwischen baufälligen alten Holzschuppen hinter dem Forsthaus aus dem Jahre 1923 – es steht längst unter Denkmalschutz – sind zum Abriss vorgesehen. Darin befindet sich bislang etwa noch ein zwölf Quadratmeter großer Fleischzerlegeraum für Wild aus der städtischen Eigenjagd. Ein zeitgemäßer Ersatz ist im neuen Garagen- und Werkstatttrakt geplant.

Auch Schulklassen und andere Besuchergruppen sollen von der Generalsanierung profitieren, denn die als grünes Klassenzimmer hinter der Försterei errichtete Blockhütte soll zeitgemäße Toiletten erhalten. Sie sind von außen zugänglich im Neubau geplant. Darüber hinaus ist vorgesehen, die unwirtschaftliche und ökologisch fragwürdige Heizung der Stadtförsterei – sie wird mit Flüssiggas betrieben – durch eine moderne Pelletheizung zu ersetzen. Als Energielieferant bietet sich der Stadtwald mit seinem Abfallholz an. Zudem will Straußberger einen Energiewald pflanzen.

Für die Forstmitarbeiter soll es endlich auch moderne Umkleideräume und zeitgemäße Sanitäranlagen geben. Damit können die Arbeitsbedingungen dem heute üblichen Niveau angeglichen werden. In Angriff genommen werden soll das Bauvorhaben im kommenden Jahr. Die Finanzierung stellt kein Problem dar, weil ein Großteil der Kosten durch Budgetrücklagen und Mehreinnahmen aus dem laufenden Jahr gedeckt werden kann.

VOLKER DITTMAR