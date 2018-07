Fußball, Rock und Comedy: Das Fürth-Festival läuft

FÜRTH - Das Wetter spielt mit und die Stimmung ist ausgelassen: Dieses Wochenende findet einmal wieder das Fürth-Festival statt. Wir haben die Bilder zu Tanzeinlagen, Bühnenshows und guter Laune!

Ein Wochenende, um sich selbst zu feiern: Von 13. bis 15. Juli findet in der Kleeblattstadt das Fürth-Festival statt. Dabei ist für alle Interessensgruppen etwas geboten: Da gäbe es Comedy und Weltklassefußball auf der Freiheit, das Länderfestival unter dem Motto "Italien" auf dem Hallplatz, ein Altstadtfest der Szene Fürth auf dem Kirchenplatz St. Michael, rockige Rhythmen beim Visions-of-Rock-Festival am Grünen Markt oder das an zwei Tagen stattfindende Festival "Junge Kultur" mit dem Dance Contest am Lindenhain… Egal was es ist, wir haben über das Wochenende hinweg die Impressionen gesammelt!

