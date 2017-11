Garage in Flammen: Anbau brannte im Landkreis Fürth

Ursache war vermutlich ein angenagtes Kabel - vor 42 Minuten

UNTERASBACH - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stand in Unterasbach ein Garagenanbau in Flammen. Eines der darin befindlichen Autos wurde schwer beschädigt. Das Feuer konnte jedoch schnell gelöscht werden.

Mittwochfrüh gegen 01.15 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei Richtung Lilienstraße im Stadtteil Unterasbach aus. Wie Zeugen berichteten stand hier der Anbau einer Doppelgarage lichterloh in Flammen. Die eingetroffenen Einsatzkräfte konnten den Brand jedoch schnell löschen.

Im Anbau befanden sich zwei Autos, von denen jedoch nur eines erhebliche Schäden davongetragen hat. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Personen wurden beim Brand nicht verletzt.

Laut der Kripo Fürth und den ersten Spurenbewertungen war der Grund für das Feuer ein technischer Defekt, der möglicherweise durch ein angenagtes Kabel ausgelöst wurde.

