Am Samstagabend ging es in der Paul-Metz-Halle heiß her. Die erste Prunksitzung der Session 2017 stand für die Cyrenesia Zirndorf an. Nach der Inthronisation des Prinzenpaares, Patricia I. und Andy II., gab es neben flotten Gardetänzen auch jede Menge Gesang. Die zweite Bürgermeisterin der Stadt Zirndorf, Sandra Hauber, und Jürgen Gastner von der Raiffeisenbank Bibertgrund durften sich über den Titel als Ehrensenatoren freuen. © Marcus Weier