Gärtner brauchen mehr als nur einen grünen Daumen

Zirka 80 Berufsschüler aus Fürth nahmen am Bundeswettbewerb teil — Die Sieger dürfen im Juni beim Landesentscheid antreten - vor 7 Minuten

FÜRTH - FÜRTH — "Gärtner. Der Zukunft gewachsen – Mehr als nur ein grüner Daumen": Unter diesem Motto hat der 30. Berufswettbewerb für junge Gärtner auf Ortsebene begonnen. Auch rund 80 Schüler und Absolventen der Staatlichen Berufsschule 1 in Fürth beteiligten sich an den Erstentscheiden.

Die Wettbewerbsrichter Patrick Hanna und Michaela Meyer begutachten die Werke der jungen Gärtner, die aus Pflanzen und Dekomaterial frühlingshafte Arrangements erschufen. Foto: Edgar Pfrogner



Rund 5500 Teilnehmer werden heuer von den Veranstaltern — der Arbeitsgemeinschaft deutscher Junggärtner (AdJ) und dem Zentralverband Gartenbau (ZVG) — beim bundesweiten Wettbewerb unter der Schirmherrschaft von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) erwartet. Von der Berufsschule 1 in Fürth stellten sich zirka 80 Schüler sowie ausgelernte Gärtner bis 27 Jahre den Aufgaben des Berufswettbewerbs. In Dreier-Teams galt es, Aufgaben etwa aus den Bereichen "Gartenbau mal anders", "Pflanzen der Welt" oder "Rund ums Grab" zu lösen.

Insgesamt zehn Aufgaben aus allen Gartenbau-Fachsparten und angrenzenden Bereichen waren von den Teams zu bewältigen. Dabei kam es nicht nur auf Fachwissen und praktische Fertigkeiten, sondern auch auf Kreativität, Flexibilität und Teamfähigkeit an. Nicht zuletzt soll der Berufswettbewerb den Teilnehmern Spaß machen, Ideenreichtum und Spontaneität wecken und die Möglichkeit bieten, sich weiteres Wissen anzueignen und die anderen gärtnerischen Sparten kennenzulernen.

Die besten Teams der Erstentscheide treten nun in den Landesentscheiden an. Die Sieger des Berufswettbewerbes 2017 werden dann Anfang September auf der Internationalen Gartenausstellung in Berlin ermittelt.

In der Stufe A, Auszubildende im ersten und zweiten Lehrjahr, qualifizierte sich aus der Region das Team mit Lea Klein, Carina Popp (beide Botanischer Garten Erlangen) und Claudia Hintersteiner (Gärtnerei Oberrieden) für den Landesentscheid am 24. Juni in Pfaffenhofen. Da in dieser Wettbewerbsstufe mehr als 50 Teilnehmer am Start waren, kam auch das zweitplatzierte Team mit Julia Feuchter (Gärtnerei Grimm), Kristina Bötz (Gemüsebau Rottner) und Theresa Hanselmann (Gärtnerei Dürr) eine Runde weiter.

In der Stufe B, Auszubildende im dritten Lehrjahr und ausgelernte Gärtner, wird das Team mit Georg Ell (Stauden Augustin), Moritz Ruppe (Gärtnerei Egelhof) und Maximilian Beier (Gemüse Scherzer) am Landesentscheid teilnehmen.

fn