Gegen 13 Uhr kam ein Lkw-Fahrer am Dienstag mit seinem Gefährt von der Spur ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sein Sattelzug mit zwei entgegenkommenden Lkw. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich, ein Lkw-Fahrer musste zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden.

Etwa 50 Breakdancer zeigten beim Wettbewerb "The Art of Breakin'" in der Elan-Halle ihr tänzerisches Können. Klar wurde dabei auch: Der Sport ist eine Ausdrucksform, die verbindet.

Die Kirche muss blitzen und blinken, bevor der Festgottesdienst gefeiert werden kann. Vielerorts auf dem Land ist es Tradition, dass die Konfirmanden zum Staubwedel greifen - so auch in St. Veit in Kirchfembach. Zusammen mit ihren Müttern machten sich die Jugendlichen an die Arbeit.