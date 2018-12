Gaststätten-Einbrecher in der Fürther Südstadt gefasst

FÜRTH - Noch am Tatort hat die Polizei einen Mann festgenommen, der in der Nacht zum Samstag in eine Gaststätte im Fürther Süden eingebrochen war.

Die Beamten waren gegen 4 Uhr durch den Einbruchsalarm der Wirtschaft in der Schwabacher Straße auf den Plan gerufen worden. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Fürth rückten an und ertappten den 59-jährigen, der neben einschlägigem Werkzeug einen geringen Geldbetrag bei sich hatte.

Aufgrund der "erdrückenden Beweislage", wie es im Polizeibericht heißt, zeigte sich der Einbrecher geständig. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeit prüft die Kripo, ob auf das Konto des Mannes ein weiterer versuchter Einbruch in eine Gaststätte in der Nähe geht.

fn