Gebremster Aufstand gegen Klimawandel

Junge Menschen protestieren bundesweit freitags für Umweltschutz, doch Fürth bleibt noch außen vor - vor 41 Minuten

FÜRTH - Während die internationale Politik damit ringt, Maßnahmen zum Klimaschutz voranzutreiben, verlieren junge Menschen die Geduld. Weil sie die unergiebigen Debatten angesichts zunehmend bedrohlicher Wetterphänomene nicht länger hinnehmen wollen, gehen Schüler und Studenten jeden Freitag auf die Straße. Noch ist die weltweite Demobewegung nicht in Fürth angekommen. Doch Gesprächsstoff liefert sie allemal.

So wie hier am vergangenen Freitag in Nürnberg demonstrieren Schülerinnen und Schüler an vielen Orten für einen effektiven Klimaschutz. Foto: Foto: Eduard Weigert



Unter dem Motto "Fridays for Future" (Freitage für die Zukunft) folgen die Protestierenden dem Beispiel der 17-jährigen schwedischen Schülerin Greta Thunberg, die seit August 2018 einmal pro Woche vor dem Parlament für konsequentere Klimaschutzmaßnahmen demonstriert. Seit 26. November 2018 wird auch in Deutschland gestreikt. Wie bei der Premiere gibt es auch an diesem Freitag um 12 Uhr wieder eine zentrale Kundgebung für den Kohleausstieg vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin.

Vor einer Woche erst sind in Erlangen und Nürnberg Hunderte von Schülern für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. In Fürth dagegen leeren sich die Klassenzimmer noch nicht. Dabei gibt es durchaus Sympathie für die Bewegung. Die Bereitschaft, sich zu engagieren, schätzt Katharina König an der städtischen Hans-Böckler-Real- und -Wirtschaftsschule groß ein. "Bisher hat bei uns aber eher die Auseinandersetzung mit dem Rassismus im Vordergrund gestanden", sagt die Schülersprecherin aus der 10. Klasse. Was aber nicht heißen solle, dass der Klimawandel ihre Mitschüler nicht interessiere.

Schulleiter Thomas Bedall hält die Protestbewegung grundsätzlich für eine gute Sache im Sinne der Demokratie und Werteerziehung: "Ich würde versuchen, Teilnehmern einen gangbaren Weg zu eröffnen, auch wenn ich vielleicht nicht die Unterstützung des Kultusministerium finden werde."

Während des Unterrichts haben Schüler aufgrund der Schulpflicht in Deutschland kein Streikrecht. Auf unentschuldigtes Fehlen kann die Schule mit Ermahnungen und Strafarbeiten reagieren oder nachsitzen lassen. Schon der Aufruf zum unentschuldigten Fernbleiben vom Unterricht gilt als Ordnungswidrigkeit.

Ein Auge zudrücken

Eine Lanze für Schüler bricht die Sprecherin des Fürther Elternverbands, Angelika Filz-Gumbmann: "Denen ist im Gegensatz zu manchen Politikern wenigstens bewusst, was auf dem Spiel steht." Es gehe um zwingend erforderliche Maßnahmen zum Klimaschutz. Da könne man bei Abwesenheiten am Freitagmittag schon einmal ein Auge zudrücken. "Es gibt eine Schulpflicht, aber auch kein Recht auf Unterrichtsausfall", sagt Filz-Gumbmann im Hinblick auf zahlreiche Schulstunden, die entfallen, weil Lehrer krank sind und Ersatz fehlt.

Überrascht vom Interesse der Schüler am neuen Arbeitskreis Umwelt im Heinrich-Schliemann-Gymnasium ist Schulleiter Carsten Böckl. Als leidenschaftlicher Segler ist er empört über den Plastikmüll im Meer: "Da muss etwas passieren." "Mittel und Wege" will er finden, um Schülern die Teilnahme an "Fridays for Future" zu ermöglichen. Ersatzlos ausfallen dürfe der Unterricht natürlich nicht.

Böckls Kollege Dietmar Jungkunz vom Hardenberg-Gymnasium ist am vergangenen Freitag selbst Zeuge des Streiks in Erlangen geworden und hat sich gewundert, dass in Fürth nichts lief. Jetzt will er das Gespräch mit der Schülervertretung suchen, damit sich Demonstrationen mit dem Lehrplan vereinbaren lassen. Jungkunz kann sich vorstellen, dass freitags außerhalb des Unterrichts ab 13.30 Uhr eine Stunde lang demonstriert wird. Damit könnten die Schüler zeigen, wie wichtig ihnen die Angelegenheit ist. Mit klassischen Ordnungsmaßnahmen wie Verweisen will der Schulleiter jedenfalls nicht reagieren. Klar ist ihm, dass für den Klimaschutz noch mehr Druck gemacht werden muss.

Trittbrettfahrer, die nur den Unterricht schwänzen wollen, sind auch Heinz Beiersdorfer, Leiter des Dietrich-Bonhoefer-Gymnasiums Oberasbach, ein Dorn im Auge. Wie bei einer Streikbewegung von zehn Jahren will er auch jetzt im Bedarfsfall wieder auf Einzelgespräche setzen. Von deren Ausgang sei abhängig, ob Ordnungsmaßnahmen ergriffen werden.

