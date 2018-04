Gefahrenpunkt an der Stadtgrenze

Zu den Unfallschwerpunkten in Nürnberg, an denen die Kommune etwas verbessern will, gehört die Kreuzung an der Stadtgrenze. Fürther und Nürnberger Straße treffen hier auf Höfener Straße und Ludwig-Quellen-Straße. 2017 krachte es in dem Bereich 14 Mal heftig. © Foto: Michael Matejka