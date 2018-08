Gefährlich bei Dürre: Muss das Feuerwerk zur Kirchweih sein?

FÜRTH - Fast täglich führen es Meldungen vor Augen: Die extreme Trockenheit birgt ein enormes Brandrisiko. Beim Jura-Volksfest in Neumarkt hat man deshalb kürzlich auf ein Feuerwerk verzichtet. Dass das zurzeit nicht auf allen Kirchweihen so gehandhabt wird, stößt auf Unverständnis.

Feuerwerke gehören inzwischen zu vielen Kirchweihen dazu - wie hier bei der Kirchweih in Bad Windsheim. © Tim Hale



Nur vereinzelt wurde bisher die Notbremse gezogen. Wegen akuter Waldbrandgefahr sagte die Stadt Fürth kurzfristig das am 31. Juli geplante Feuerwerk zum Abschluss der Burgfarrnbacher Kirchweih ab. Am 13. August folgten die Neumarkter dann diesem Beispiel und verzichteten ebenfalls auf das Abschlussspektakel ihres Jura-Volksfests.

Dass zwei Tage später im Fürther Stadtteil Unterfarrnbach gleichwohl ein großes Feuerwerk gezündet wurde, sorgte bei manchen für Kopfschütteln. FN-Leserin Bärbel Weber etwa kritisiert nicht nur den weithin zu hörenden ohrenbetäubenden Lärm, sondern auch, dass in Zeiten akuter Trockenheit Brände billigend in Kauf genommen werden. An die Unterfarrnbacher Kirchweihburschen hat die Fürtherin appelliert, im nächsten Jahr mit gutem Beispiel voranzugehen und der Umwelt zuliebe aufs Feuerwerk zu verzichten.

Den Verdacht, dass Genehmigungen zum Zündeln leichtfertig erteilt werden, weist Thomas Oberndorfer vom Fürther Liegenschaftsamt mit Entschiedenheit als unbegründet zurück. Die Entscheidung werde stets in Absprache mit der Berufsfeuerwehr getroffen. Oberndorfer: "Momentan sind wir besonders vorsichtig und schätzen die jeweilige Gefahrenlage mit Fingerspitzengefühl ab."

Wie Fürths Feuerwehrchef Christian Gußner auf Anfrage erläutert, orientiert sich die Feuerwehr an der amtlichen Warnstufe. Bei der Burgfarrnbacher Kirchweih sei auf der fünfstufigen Skala die Fünf angezeigt worden. Inzwischen sei bereits wieder die Stufe vier erreicht, weshalb man bei der Unterfarrnbacher Kirchweih weniger große Bedenken gehabt hatte. Nach Oberndorfers Worten wird auch abgewogen, wo das Feuerwerk über die Bühne geht. Im Nahbereich von Wald sei man vorsichtiger als in der Nachbarschaft von Gewässern.

Ein Löschfahrzeug fürs Party-Feuerwerk

Für verantwortungslos hält es Ordnungsamtschef Hans-Peter Kürzdörfer, wenn Feuerwerke in ausgedörrten Gebieten gezündet werden, wie am vergangenen Samstag bei einer Feier an der äußeren Schwabacher Straße – auch wenn zu Absicherung ein Löschfahrzeug hinzugezogen wurde. Nicht weit davon entfernt, auf der Oberasbacher Hundewiese, wütete am Dienstag erst eine Feuersbrunst auf zweieinhalb Hektar an der Rednitz.

Die Verantwortung liegt nach Kürzdörfers Worten jedoch bei der Gewerbeaufsicht der Regierung, die Genehmigungen für Feuerwerke erteile. "Wir nehmen das dann nur zur Kenntnis", sagt der Amtsleiter. Auch der Feuerwehrchef betont: "Wir können Feuerwerke nicht verbieten, sondern nur davon abraten." Oberndorfer schließlich gibt zu bedenken, dass die Feuerwerker ausgebildete Profis seien, die Gefahren schon richtig einschätzen könnten.

Zwei Wochen vorher muss es angezeigt werden

Sie trügen auch Sorge dafür, dass die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zu brandgefährdeten Objekten eingehalten werden. Im Endeffekt müsse der Feuerwerker in Absprache mit dem Veranstalter entscheiden, ob er das Zünden der Raketen verantworten könne.

Prinzipiell müssen Feuerwerke mindesten zwei Wochen vorher der Gewerbeaufsicht der Regierung angezeigt werden. Die Feuerwerker müssen zudem im Besitz einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis oder eines Befähigungsscheines nach dem Sprengstoffgesetz sein.

