Geldspritze für Fürther Schmuckstück

Der Bezirk honoriert die Sanierung der alten Gaswerksvilla mit 15 000 Euro - vor 24 Minuten

FÜRTH - Mit 15 000 Euro bezuschusst der Bezirk Mittelfranken die Sanierung der Jugendstilvilla in der Leyher Straße. Die Arbeiten an dem Gebäude aus dem Jahr 1906 wurden bereits vor einem Jahr abgeschlossen. Seitdem nutzt die infra die unter Denkmalschutz stehende Immobilie als Verwaltungs- und Bürogebäude.

Ein Hingucker an der Leyher Straße ist seit der umfangreichen Renovierung das über 100 Jahr alte einstige Verwaltungsgebäude des städtischen Gaswerks. Sogar die Schornsteine sind eine Schau. © Foto: Armin Leberzammer



Infra-Geschäftsführer Hans Partheimüller sieht den symbolischen Scheck als Auszeichnung: "Wir sind stolz, dass der Kulturausschuss unserem Antrag auf Förderung zugestimmt hat." Bezirkstagspräsident Richard Bartsch wiederum zeigte sich dankbar darüber, dass die infra als Eigentümerin die aufwändige Renovierung in Angriff genommen hatte. Das sei nicht selbstverständlich.

Knapp 2,5 Millionen Euro sind laut dem Versorgungsunternehmen für die Baumaßnahmen zu Buche geschlagen, davon rund ein Zehntel für Mehraufwendungen für den Denkmalschutz. So war an der Außenfassade auch nach über 100 Jahren noch der originale Rieselputz erhalten, dazu an der West- und Südseite eine Vielzahl an Ornamenten. Dies alles sei behutsam überarbeitet, repariert und ergänzt worden.

Im Inneren der stadtbildprägenden Jugendstilvilla, die einst als Verwaltungsgebäude des Gaswerks errichtet worden ist, war dagegen bis auf die Zimmerdecken mit Schilfrohrmattenputz zu Beginn der Sanierungsarbeiten wenig der historischen Substanz erhalten geblieben. Wo möglich, orientierte man sich am ursprünglichen Zustand. "Die neuen Holzfenster wurden anhand alter Fotografien mit historischer Sprossenteilung angefertigt. Auch die Fensterläden stellte man nach der Originalen her", so Partheimüller.

Die Projektierung der Denkmalsanierung war übrigens eine Zusammenarbeit der beiden städtischen Töchter infra und Wohnungsbaugesellschaft wbg. Dies betrifft auch den kompletten Auf- und Ausbau des obersten Stockwerks, das wegen Kriegsschäden am Dach mit Feuchtigkeit zu kämpfen hatte und deswegen bislang nicht genutzt werden konnte. "Wir sind froh, dass die Kooperation mit der wbg so reibungslos gelaufen ist", betont Hans Partheimüller, "denn Immobilien sind ja nicht unser Geschäft als infra."

