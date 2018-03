Gemeinsamer Kampf gegen Volkskrankheit

FÜRTH - Patienten mit komplizierten Diabetes-Erkrankungen haben seit kurzem in der Schön Klinik eine neue Anlaufstelle. Unter der Leitung von Dr. Alin Stirban wurde das Zentrum für "Innere Medizin – Endokrinologie und Diabetologie" eröffnet.

Ein kleines Gerät mit großer Wirkung (von re.): Chefarzt Dr. Thomas Horbach zeigt einen Magenschrittmacher, wie ihn Rene Ehringer bekommen hat. Dr. Alin Stirban leitet das neue Diabetes-Zentrum an der Schön-Klinik. © Foto: Armin Leberzammer



Die neue Abteilung wird eng mit dem Adipositaschirurgen und Chefarzt Thomas Horbach zusammenarbeiten. Er leitet die Allgemein- und Viszeralchirurgie der Schön Klinik. Durch diese Expertenkombination, so der Mediziner, erhalten Diabetes-Patienten und an endokrinologischen Erkrankungen, also an Drüsen- und Hormonkrankheiten, leidende Menschen einen einfachen Zugang zur gesamten Behandlungsbandbreite.

Diabetes hat sich zu einer Volkskrankheit entwickelt. "Die Tendenz ist dramatisch", erklärt Alin Stirban, der aus Remscheid nach Fürth wechselte. Allein zwischen den Jahren 2000 und 2009 hat sich die Zahl der Erkrankten in Deutschland demnach verdoppelt. "Einfach zu sagen, die sollen halt abnehmen, greift aber zu kurz", betont Thomas Horbach, denn oft handele es sich um eine chronische und schwer heilbare Krankheit. Schon alleine die bei manchen nötigen Insulinspritzen mit den regelmäßigen Blutzuckermessungen bereiteten den Betroffenen Probleme.

Hilfe mit der Insulinpumpe

Für Letztere gibt es seit vielen Jahren Insulinpumpen. Allerdings seien diese nicht einfach zu bedienen. "Eine solche Umstellung erfordert Information und Schulung, nicht jede Therapie ist ambulant möglich", so Horbach. Nach einer Operation – etwa einer Magenverkleinerung – werde deutlich weniger Insulin benötigt. Der Betreuungs- und Beratungsbedarf sei trotzdem enorm. Mit der nun eröffneten Abteilung, die bis zu 20 Betten umfassen wird, würden ambulante und stationäre, operative und nicht-operative Therapien eng verzahnt.

Die 73-jährige Rene Ehringer leidet seit 40 Jahren an Diabetes und damit einhergehend an Magenentleerungsstörungen. Erst mit dem Einsetzen eines Magenschrittmachers sowie eines Insulinsensors samt -pumpe habe sich ihr Alltag grundlegend verbessert. "Für mich war das die Rettung meiner Lebensqualität", betont Ehringer, die von Thomas Horbach bereits vor fünf Jahren so behandelt wurde, wie es jetzt für viele Patienten in der Schön Klinik — Kassen- wie privat Versicherten — möglich ist.

Der 43-jährige Alin Stirban wurde als "bundesweit führender Experte" für diabetische Polyneuropathie vorgestellt. Diese Krankheit führt zu chronischen Wunden und Schmerzen in Armen und Beinen, kann aber auch den Verdauungstrakt befallen. In der Regel lasse sich dies zwar medikamentös behandeln. "Ist dies nicht der Fall, stehen moderne Behandlungsmöglichkeiten wie die minimalinvasive Implantation eines Magenschrittmachers zur Verfügung", erklärt Thomas Horbach, "dank der kurzen Wege können wir uns hier sehr leicht über Fachgrenzen hinweg austauschen."

Seit 2013 gehören die EuromedClinic und das Euromed Allgemeine Krankenhaus in Fürth mit ihren rund 200 Betten zur Schön Klinik. Die 1985 in Prien am Chiemsee gegründete Klinikgruppe ist in privater Hand der Familie Schön. Sie betreibt in Deutschland 21, in Großbritannien zwei Häuser.

Der Fürther Standort ist besonders auf Erkrankungen und Verletzungen von Rücken und Wirbelsäule, der Gelenke sowie der inneren Organe spezialisiert. Rund 330 Mitarbeiter kümmern sich um zirka 4000 stationäre Patienten im Jahr.

