Geraldino in der Kulturforum-Kuckucksuhr

FÜRTH - Geraldino alias Gerd Grashaußer hat zur „Party in der Kuckucksuhr“ ins Kulturforum geladen und viele Fürther Familien sind gekommen. Der Kinderzimmer-Rocker mit dem stolzen Alter von 58 Jahren singt für Groß und Klein seine spaßig quirligen Mitmach-Songs aus dem Alltagsleben und verbreitet allseits Fröhlichkeit.

Gaudiwurm Geraldino (links) heizt mit seiner Band Jung und Alt im Kulturforum ein. Foto: Foto: Markus Kohler



Es geht um die Präsentation seiner neuen CD, aber nur am Rand. Eigentlich ist die ganze Veranstaltung ein großer bunter Kindergeburtstag. Wie immer animiert Geraldino seine Gäste kräftig zum Mitmachen. Beim Song über die Familienbande wird geübt, wer nun Tante, Neffe, Kusine oder Vetter ist — und bei der Erwähnung weiblicher Verwandtschaft wird ein rotes Tuch geschwungen, bei der von Männern ein blaues.

Dann lernen alle, die noch nicht ganz schreiben können, den Buchstaben U näher kennen: Sie singen aus voller Kehle mit beim „U-U-Urlaub“ mit „U-U-Umweg“ im „U-U-Urwald“. Als die Fahrt mit dem Schulbus besungen wird, sollen alle beim Wort „Schule“ mit den Händen ein Dach über ihrem Kopf formen. Wenn der Bus vorkommt, tun sie so, als seien sie ein grantiger Fahrer, der das Lenkrad dreht. Nicht nur die Kinder, sondern auch Eltern und Großeltern sind mit Feuereifer dabei.

Der in Wolkersdorf geborene und in Katzwang lebende Kinderlieder-Macher ist so herzerfrischend authentisch, dass man bei seinem fetzigen Rock-Pop-Folk-Rhythmus einfach mit muss. Bei Geraldino gibt es keine Albernheit oder Peinlichkeit, er hat eben ein Kinderherz. Kein Zweifel, die Gummibärchen, denen er auch ein Lied widmet, schmecken ihm wirklich. Das Publikum ruft immer „Bääär“ und macht Schmatzgeräusche. Natürlich gilt es auch, den Kuckuck aus der Uhr zu imitieren.

Beim „Wäh-Wäh-Song“ beklagen alle lauthals einen miesen Tag, wenn alles schief läuft. „Ja, das kenne ich“, ruft die fünfjährige Tamina. „Aber jetzt nach dem Singen fühle ich mich viel besser“. Ihre Mutter Katrin kann ihr da nur zustimmen. Nostalgisch fühlen sich die Freundinnen Lilly und Kerstin (beide 14), weil sie schon seit frühester Kindheit Geraldino-Konzerte besuchen, aber inzwischen zu Teenagern herangewachsen sind: „Er war früher unser Held. Heute hören wir eher Hip-Hop.“

Neben ihnen sitzt eine Familie aus der Türkei, die erzählt, solche Aktionen für Kinder gäbe es inzwischen auch dort. Ein afrikanischer Vater schüttelt den Kopf: So etwas kennt er aus seiner Heimat Kenia nicht. Derweil plaudert Geraldino auf der Bühne mit den Musikern seiner Band Plomster. Die werfen komische Bemerkungen ein und produzieren lauter witzige Missverständnisse, die Geraldino aufklärt. Ein heiterer Nachmittag mit Lerneffekt ganz ohne Zeigefinger, sondern mit frecher Freude.

