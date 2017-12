Geschlossenes City-Center: Grieche tischt weiter auf

Lokal, Caritas und fübs sind auch während der Moderinisierung weiter geöffnet - vor 4 Stunden

FÜRTH - Das City-Center wird modernisiert und ist deshalb geschlossen. Einige Betriebe und Einrichtungen in Randbereichen haben dennoch weiterhin geöffnet - und leiden darunter, dass das nicht jedem bekannt ist.

Es hat sich herumgesprochen, dass das City-Center im Dezember abgesperrt wurde. Die Folge: Jene Betriebe und Einrichtungen, die weiter zugänglich sind, merken, dass Kunden und Gäste wegbleiben - weil sie fälschlicherweise annehmen, auch dort vor verschlossenen Türen zu stehen.

Bilderstrecke zum Thema

In absehbarer Zeit, so heißt es, wird das weitgehend verwaiste City-Center in Fürth umgebaut, 2019 soll es dann neu eröffnet werden und der Innenstadt weitere Impulse geben. Impressionen aus einer manchmal gespenstisch anmutenden Einkaufswelt.