Gestrandet: Weihnachten im Grünen Automaten

Aus gegebenem Anlass: Ewald Arenz erzählt eine rührende Fürther Liebesgeschichte der etwas anderen Art - vor 1 Stunde

Eine legendäre Absturzkneipe aus der westlichen Innenstadt - 2015 wurde der Gastraum zu einer Wohnung umgebaut – ist Schauplatz der folgenden, streng fiktiven Weihnachtsgeschichte von Ewald Arenz. Frohes Fest!

Der Weihnachtsmann erlebt am Fest eine ganz besondere Bescherung. Foto: Katrin Wiersch



Man konnte nicht genau sagen, ob es der späte Abend des 24. Dezember war oder doch schon der frühe Morgen des 25. Über dem Tresen des Grünen Automaten hing keine funktionierende Uhr. Über dem Tresen des Grünen Automaten hingen Weihnachtsmann, Väterchen Frost und Christkind. Die drei funktionierten aber auch nicht mehr.

"Ich nehme noch ein Hefeweizen", murmelte das Christkind verwaschen in den Aschenbecher. Der Grüne Automat war die Kneipe, bei der das bayerische Rauchverbot einfach vor der Tür Halt gemacht hatte. Deshalb wurde im Grünen Automaten nach wie vor geraucht. Das Christkind störte das nicht weiter. Was Rauch anging, hatte es schon ganz andere Sachen gesehen. "Sodom", nuschelte es, "ich sage nur Sodom. Das war richtiger Rauch. Aba hallo."

Es fiel mit dem Gesicht in den Aschenbecher. Väterchen Frost zog es gutmütig wieder hoch und staubte ihm die goldenen Haare ab, so gut es eben ging. "Noch ein Hefe für die Kleine!", brüllte er viel zu laut durch die Kneipe. Der Weihnachtsmann sah teilnahmsvoll von seinem Pils auf, das niemals irgendeine Schaumkrone besessen hatte und außerdem reichlich trüb im Glas schwappte.

"Das hat alles keinen Sinn!", sagte er resigniert.

"Doch, natürlich", wandte sich Väterchen Frost entrüstet an ihn, "ich kann doch das Christkind nicht einfach in der Asche liegen lassen."

"Das meine ich nicht", sagte der Weihnachtsmann, "unser Leben. Unsere Existenz. Das Ganze hier. Das hat doch alles keinen Sinn!"

Das Hefeweizen für das Christkind kam. Das Christkind nieste, weil es immer noch Asche im goldenen Haar hatte, schüttelte sich und nahm einen tiefen Schluck. Dann schüttelte es sich entsetzt wieder. Im Grünen Automaten vergaß man zwischen den Getränken schnell, wie grauenvoll sie schmeckten. Väterchen Frost ging hinüber zum Weihnachtsmann und legte ihm eine Hand auf die Schulter.

"Klaus", sagte er mit tiefer, besorgter Stimme, "mach das nicht. Fang nicht damit an jetzt. Nicht heute Nacht! Im Ernst, du . . . das ist doch Selbstzerfleischung."

"Hat schon recht, der Klaus", lallte das Christkind, "hat keinen Sinn. Echt nicht. Eima im Jahr. Was soll die Scheiße? Eima im Jahr . . . wir werden verheizt. Das ist . . . kriegt ihr eigentlich Geld für den Job?", wechselte es in besoffener Abruptheit das Thema.

Väterchen Frost, der weniger getrunken hatte als das Christkind, weil er kein Hefeweizen mochte und der Wodka schon vor einer halben Stunde alle gewesen war, hob entsetzt beide Hände.

"Wie könnt ihr denn sowas fragen? Geld? Wir machen das doch für die Kinder!"

"Kinder am Arsch", murmelte das Christkind und fiel rückwärts vom Barhocker. Der Weihnachtsmann sprang trotz seines Umfangs erstaunlich behende auf, und beide eilten zum Christkind, hoben es auf und legten es auf einen Tisch. Es fing an zu schnarchen. Die Männer in den schweren Pelzmänteln sahen sich über die Wolke goldenen Haares hinweg an.

"Da siehst du!", sagte Väterchen Frost anklagend, "du ziehst es mit rein in deine Depression. Weihnachten wird eh von Jahr zu Jahr schwerer, und du musst dann auch noch die Moral der Truppe untergraben."

"Mir geht’s nicht ums Geld", knurrte der Weihnachtsmann düster, "es ist die fehlende Anerkennung. Und dass sie alle so schnell vergessen. Und ganz egal, wie super dein Auftritt im letzten Jahr war, wenn in der nächsten Weihnacht einmal ein Geschenk nicht ganz passt, dann bist du raus. Dann tauschen sie dich aus gegen Amazon und Ali Baba und . . . weißt du was? Ich habe letztes Jahr das erste Mal einen Strafzettel gekriegt. Stell dir das einfach mal vor, ich parke den Schlitten auf dem Rathausdach und kriege einen Strafzettel!"

"Aber das Dach ist doch keine Fußgängerzone!" Väterchen Frost war jetzt auch entrüstet. "Das können die doch nicht machen!"

"Doch", sagte der Weihnachtsmann mit bitterer Befriedigung, "weil eine Kufe in der Luft hing. Wenn ich mit beiden auf dem Dach geparkt hätte, haben sie mir erklärt, wär alles okay gewesen. Aber so . . . das hat achtzig Euro gekostet. Sowas passiert auch bloß in Fürth."

"Mir ist schlecht!"

Das Christkind war aufgewacht. Väterchen Frost warf zwei Goldrubel auf den Tresen, dann halfen sie beide dem Christkind vor die Tür. Der Weihnachtsmann hielt ihm die leuchtenden Haare, als es sich in den Schnee übergab. Väterchen Frost sah auf seine Taschenuhr.

"Leute, ihr müsst echt los!", drängte er nervös, "Heiligabend ist bald vorbei! Alle warten!"

Das Christkind richtete sich auf und lehnte sich an die Sandsteinmauer. "Ich fühle mich ein bisschen schwummrig", stöhnte es, "aber wird schon. Muss ja." Es sah sich um, als sei es gerade erst richtig zu sich gekommen. Der Weihnachtsmann dachte im Stillen, dass er auch gerne mal so strahlend schön aussehen würde, nachdem er sich eben übergeben hatte, aber er blieb nun mal einfach ein dicker alter Mann. An solchen Tagen war es einfach am schlimmsten.

Die Augen des Christkinds weiteten sich, als es den leuchtenden Rathausturm sah.

"Wir sind in Fürth?", fragte es ungläubig. "Alter, wann sind wir denn hier aufgeschlagen?"

Väterchen Frost fühlte sich angesprochen, obwohl er deutlich jünger war als der Weihnachtsmann. "Erinnerst du dich nicht mehr? War deine Idee. Du wolltest dich von München bis Lübeck durchsaufen, damit die im Norden auch mal an das Christkind glauben. Geschafft haben wir’s halt nur bis Fürth."

"Wow", sagte das Christkind. Dann straffte es sich. "Na, egal. Pfeif auf Nürnberg. Für die reicht es morgen auch noch. Ich fang dieses Jahr in Fürth an. Macht’s gut, Jungs. Bis nächstes Jahr!"

Es brauchte drei oder vier Versuche, bis es endlich in der Luft war und dann knallte es noch einmal wie eine besonders ungeschickte Taube an ein Schaufenster von H & M, bevor es endlich Höhe gewann und wie ein Stern über der Stadt schwebte. Der Weihnachtsmann und Väterchen Frost sahen ihm zärtlich nach.

"Nächstes Jahr sag ich’s ihm", seufzte der Weihnachtsmann schwer. "Nächstes Jahr auf jeden Fall."

"Das sagst du jedes Jahr", antwortete Väterchen Frost, "du traust dich doch nicht. Dabei würdet ihr so gut zusammenpasssen. Gerade ihr beide! Sag mal, hast du das Haar gesehen? Das wird jedes Jahr schöner."

Der Weihnachtsmann schaufelte eine Handvoll frischen Schnee auf und rieb sich damit stöhnend übers Gesicht.

"Also los. Hilfst du mir diesmal? Es werden einfach immer mehr, zwei Milliarden oder so. Ich revanchier’ mich dann an Neujahr, okay?"

"Wenn ich den Schlitten lenken darf!", sagte Väterchen Frost begeistert.

Hoch oben in der eisigen Luft sahen sie in der Ferne das Christkind. Seine goldenen Haare wehten wie ein leuchtender Kometenschweif durch die sternklare Nacht. Als Väterchen Frost zum Weihnachtsmann hinübersah, konnte er erkennen, dass es in seinen Wimpern verdächtig glitzerte. Er gab sich einen Ruck.

"Ich sollt’s dir eigentlich nicht sagen", knurrte er, während er die Rentiere zu größerer Eile antrieb, "aber es liebt dich auch. Schon lang."

"Was?" Der Weihnachtsmann wischte sich über die Augen und sah verständnislos zu Väterchen Frost hinüber.

"Ja!", schrie der, zwischen Freundschaft und Eifersucht schwankend, "es liebt dich auch. Hat sich aber auch wieder nicht getraut, was zu sagen. Wie jedes Jahr!"

Der Schlitten zischte durch die eisklare Nacht und Väterchen Frost nahm die Kurve am Rathaus so eng, dass sich die Kufe in der Beleuchtung verfing und sie dann auch mit einem leuchtenden Schweif hinter sich zur Hardhöhe unterwegs waren.

"Wow!", sagte der Weihnachtsmann ungläubig, und dann noch einmal: "Wow!"

Und dann erst bahnte sich ein breites Grinsen mühsam den Weg durch den gewaltigen Bart und ein durchaus weihnachtliches Jubeln erfüllte den sternklaren Himmel.

Warum die Bescherung in Fürth in diesem Jahr viel reicher ausfiel als in Nürnberg, blieb allen ein ewiges Rätsel. Außer Väterchen Frost natürlich, der im Übrigen, als er den Weihnachtsmann mit vollen Händen Gaben verteilen sah, bei sich dachte: "Irgendwie ist es immer noch richtig schön, Geschenke zu machen."