Gesucht: Das schönste Lachen

Wettbewerbe im Jubiläumsjahr Strahlen zum Fürth-Festival

FÜRTH - Bei gleich drei Wettbewerben können die Fürther im Jubiläumsjahr ihr Glück versuchen. Zurzeit werden vor allem beeindruckende Stadt-Aufnahmen gesucht und ein bezauberndes Lächeln.

Fürth feiert Jubiläum, die Bürger können sich kreativ einbringen. Foto: Hans-Joachim Winckler



Der Fotowettbewerb "Fürths schönste Seiten" soll zeigen, welche hübschen Ecken die Kleeblattstadt zu bieten hat. Wer mitmachen möchte, kann noch bis 31. Juli eine Aufnahme seines Lieblingsortes in Fürth einsenden oder "eine besondere Impression", wie es in der Ankündigung des Bürgermeister- und Presseamts heißt.

40 Motive, die eine Jury auswählt, werden später in der Hauptstelle der Sparkasse zu bewundern sein. Der Gewinner erhält zudem eine Geldprämie in Höhe von 700 Euro, die Zweit- und Drittplatzierten werden mit 500 bzw. 300 Euro ausgezeichnet. Auf die Plätze vier bis zehn warten Sachpreise.

Am verkaufsoffenen Sonntag, 15. Juli, wiederum wird im Modehaus Wöhrl "Fürths schönstes Lachen" gesucht. Eine Fotobox steht bereit. Das Bild kann man gleich mit nach Hause nehmen. Weitere Abzüge sollen im Herbst in einer Ausstellung in der VHS zu sehen sein. Der Schreibwettbewerb "200 Jahre – 200 Zeilen" läuft derweil noch bis 30. August. Mehr Infos: www.200-jahre-stadt.de

