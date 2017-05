Gesund am Verkehrsstau vorbei

"Mit dem Rad zur Arbeit" ermuntert im 17. Jahr Berufstätige zum Umsteigen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Schweiß statt Stress: Wer in die Pedale tritt statt aufs Gaspedal, muss sich zwar etwas plagen, dient aber seiner Gesundheit und der Umwelt. Einen Anreiz, das Auto öfter mal stehen zu lassen, gibt die Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" heuer zum 17. Mal. Wer es bis 31. August an mindestens 20 Tagen schafft, kann Preise gewinnen.

Im Hof des Technischen Rathauses geben die Vertreter der beteiligten Organisationen um Landrat Matthias Dießl und Oberbürgermeister Thomas Jung (4. und 6. von links) das Startsignal für die Aktion. Foto: Foto: Volker Dittmar



Knapp 1000 Beschäftigte aus rund 130 Firmen in Stadt und Landkreis waren 2016 mit von der Partie. Ein toller Erfolg, wie AOK-Bereichsleiter Jürgen Anton zum Auftakt der diesjährigen Aktion meint. Zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und zahlreichen Sponsoren organisiert die Kasse den Auftrieb mit stetig wachsendem Erfolg. Doch ADFC-Kreisvorsitzender Olaf Höhne gibt sich damit noch nicht zufrieden. Von derzeit 12 Prozent will er den Radleranteil in Fürth auf 20 Prozent steigern.

Mit Blick auf die verbreitete Zufriedenheit der Menschen in ausgesprochenen Radlernationen folgert Höhne, dass Radfahren glücklich macht. Aber aller Anfang ist schwer, weiß Angelika Wanka aus eigener Erfahrung. Die Gemeinschaftskampagne gebe deshalb einen wichtigen Anstoß, sagt die Vertreterin der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Weil die Unternehmen von gesunden Mitarbeitern profitierten, spricht Wanka von einer "klassischen Win-Win-Situation".

Der selbst fleißig radelnde Oberbürgermeister Thomas Jung sieht im Fahrrad das effektivste, sauberste und gesündeste Verkehrsmittel. Und Landrat Matthias Dießl will als Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen auch Pendler noch stärker zum Umsteigen bewegen. Mit E-Bikes ließen sich schließlich auch längere Strecken problemlos zurücklegen.

Jürgen Anton unterstreicht, dass es sich bei der Aktion um keinen Wettbewerb handelt, sondern um ein Motivationsprogramm mit geselliger Note. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de registrieren. Hier findet man auch weitere Informationen.

di