Gesundheitstag und Krimispannung

Programm der vhs in Oberasbach - vor 3 Minuten

OBERASBACH - Eine üppige Auswahl haben die Oberasbacher: Ihre Volkshochschule (vhs) bietet 643 Kurse, Abendveranstaltungen, Ausflüge oder Reisen. Die Anmeldephase zum neuen Wintersemester 2017/18 ist in vollem Gange.

Der Krimiautor Jan Beinßen liest aus seinem brandneuen Roman "Frankenwein und eine Leiche". © Linke



Der Krimiautor Jan Beinßen liest aus seinem brandneuen Roman "Frankenwein und eine Leiche". Foto: Linke



Gestartet wird das Programm am Mittwoch, 20. September, mit einem brisanten Thema: "Digitalisierung und Industrie 4.0 – ein Sprung in die Zukunft". Referieren wird dazu Klaus Schwarz, der langjährige Business- und IT-Erfahrungen hat. Er sammelte diese sowohl im eigenen Unternehmen als auch bei global agierenden Firmen wie Puma und adidas.

Gleich darauf folgt am Samstag, 30. September, der "Aktionstag Gesundheit". Von 10 bis 17.15 Uhr können Interessenten einen Einblick in über 20 Kurse rund um das Thema erhalten.

Jan Beinßen liest

Weitere besondere Programmpunkte sind der Vortrag von Gesine Mantel, Biologin und Verhaltenstherapeutin für Hunde, am 4. Oktober. Sie klärt über die Sozialisation bei Hunden auf. Gast ist Krimiautor Jan Beinßen, er liest aus seinem brandneuen Roman "Frankenwein und eine Leiche" am 5. Oktober in der Stadtbücherei.

Das komplette Programm der vhs kann unter www.vhs-oberasbach.de eingesehen werden. Programmhefte liegen in Oberasbach und auch an einigen Stellen der Nachbarkommunen aus.

fn