Gewächshaus in Flammen: Schwarze Rauchsäule über Fürth

Mit Plastik abgedecktes Holzgebäude brannte komplett nieder - vor 53 Minuten

FÜRTH - Es war ein verhältnismäßig kleiner Brand, die tiefschwarze Rauchsäule war aber weithin zu sehen: Am Mittwochnachmittag ist im Fürther Stadtteil Herboldshof ein Gewächshaus in Flammen aufgegangen. Dass das Feuer schnell gelöscht werden konnte, ist einem aufmerksamen Bahnfahrer zu verdanken.

Von dem Gebäude ist nach dem Feuer nur noch ein verkohltes Gerippe übrig. © ToMa/Eberlein



Der Brand hatte sich am Nachmittag in der Nähe des Vacher Bahnhofs im Fürther Stadtteil Herboldshof entzündet. Gegen 15 Uhr hatte ein Bahnfahrer dort vom Zug aus das Feuer entdeckt und Polizei und Feuerwehr informiert. Als die den Einsatzort am Landgraben erreichten, stand dort ein mit Plastikplanen bespannter Holzunterstand in Flammen.

In der Nähe befinden sich mehrere Gewächshäuser einer Gärtnerei. Laut Polizei war in dem betreffenden Schuppen Heu gelagert, möglicherweise wird er sonst als Fahrzeugunterstand genutzt. Bis auf das Heu war das Gebäude war aber zum Zeitpunkt des Feuers leer. Trotzdem beläuft sich der Sachschaden auf etwa 10.000 Euro, die Konstruktion brannte zum Großteil herunter. Das Gebäude ist daher einsturzgefährdet und muss abgerissen werden. Menschen wurden nicht verletzt.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.

jru