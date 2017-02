Gewinnchance für Steiner Hochzeits-Paare

Gesucht werden Eheleute, die 1977 zueinander Ja sagten und zusammenblieben - 01.02.2017 06:00 Uhr

STEIN - Paare, die heuer ihre Rubinhochzeit feiern und in Stein leben, können mitmachen und gewinnen. Anlass für das Gewinnspiel ist das Stadtjubiläum.

Wer hat 1977 in Stein geheiratet? © colourbox



Wer sich mit Ehejubiläen nicht so gut auskennt, dem kann geholfen werden: Das Paar muss genauso lange zusammen sein wie die Stadt Stein in diesem Jahr alt wird: 40 Jahre. Es sollten sich Steiner melden, die 1977 standesamtlich und/oder kirchlich geheiratet haben. Paare teilen einfach ihr Hochzeitsdatum per Post oder Mail mit und nehmen dann an dem Gewinnspiel teil. Ausgelobt sind ein romantisches Abendessen zu zweit, ein Konzertbesuch des Fränkischen Sommers oder Eintrittskarten für die Klosterhofspiele in Langenzenn. Sollten sich genügend Rubin-Hochzeiter finden, dann wäre sogar eine kleine Ausstellung mit Hochzeitsfotos denkbar.

Interessierte notieren ihr Hochzeitsdatum und schreiben an die Stadt Stein, Stichwort „Marriage Week“, Hauptstraße 56, 90547 Stein. Oder sie schicken eine Mail mit ihren Angaben an info@stadt-stein.de. Einsendeschluss ist der 30. Juni. Die Gewinner werden auf der Open-Air-Party Anfang Juli bekannt gegeben.

Beate Dietz