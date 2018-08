Gewissensbisse? Dieb bringt Bibel zu Zirndorfer Kirche zurück

ZIRNDORF - Offenbar bekam der Dieb ein schlechtes Gewissen: Die Bibel, die aus der Zirndorfer St. Rochus-Kirche gestohlen worden war, ist wieder aufgetaucht. Sie wurde nachts anonym abgelegt.

"Sie ist wieder da", jubelt die St.-Rochus-Gemeinde auf ihrer Facebook-Seite. Die Altarbibel, die am vergangenen Wochenende verschwunden war, sei in der vergangenen Nacht vor die Tür eines Zirndorfer Pfarrhauses gelegt worden. "Am kommenden Sonntag liegt sie dann schon wieder auf ihrem angestammten Platz auf dem Altar."

Am vergangenen Sonntag war aufgefallen, dass die Bibel fehlte, die aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammte. An dem Wochenende hatten auch Turmbegehungen stattgefunden. Der ideelle Wert sei sehr hoch, hatte die Gemeinde gesagt.

Am Donnerstag bat auch die Polizei um Hinweise. Über die sozialen Medien verbreitete sich die Meldung von der gestohlenen Bibel. Gut möglich, dass der Dieb nun Gewissensbisse bekam. "Wir sagen ,DANKE' allen, die auf FB mitgeholfen haben, dass es zu diesem guten Ausgang gekommen ist" schreibt die Gemeinde auf Facebook. Und warnt augenzwinkernd: "Die St.Rochus-Kirche ist natürlich jeden Tag zu einem Besuch geöffnet - aber bitte vorsichtig sein: Unsere eingeschaltete Warnanlage regiert sofort."

czi