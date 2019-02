Gitarrenvirtuose bei den FN

FÜRTH - Seine erste Gitarre hielt Luis Campos als kleiner Junge in den Händen, mit acht bekam er einen Lehrer, als Zehnjähriger wechselte er aufs Konservatorium. Der Weg, den der Mann aus Ecuador für seine Leidenschaft zur Musik auf sich nimmt, ist bis heute außergewöhnlich. Am Donnerstag ist der brillante Virtuose gemeinsam mit FN-Redakteur Matthias Boll in den Malzböden zu erleben, wenn es um die "mab-Glossen live" geht.

„Alles oder nichts“, so lautete Luis Campos’ (re., bei einem Auftritt mit Matthias Boll im Stadtmuseum) Devise, als er mit 17 Jahren seine Heimat Ecuador verließ und am Mozarteum vorspielte — mit Erfolg. © Foto: Anestis Aslanidis



"Ich habe schon als Junge sehr gerne und sehr viel geübt," erinnert sich Luis Campos, und wahrscheinlich muss man nicht einmal versucht haben, den eigenen Nachwuchs fürs Üben zu begeistern, um zu wissen, dass so ein Satz selten ausgesprochen wird. Der 39-Jährige kam als Luis Andrés Campos Yépez in der ecuadorianischen Hafenstadt Guayaquil zur Welt. "In meiner Familie bin ich der erste Musiker", sagt er.

Sein Können auf der Gitarre war schon bald so erstaunlich, dass er zu Wettbewerben angemeldet wurde und gewann. Bei einem internationalen Festival in Argentinien sprach Isabel Siewers vom Salzburger Mozarteum den jungen Könner an und riet ihm zum Studium an der renommierten Kunstuniversität in Österreich. Campos nahm sie wenige Jahre später beim Wort. Nach seinem Abitur mit gerade einmal 17 Jahren verließ er Ecuador in Richtung Europa. Die gefürchtete Aufnahmeprüfung für das Mozarteum absolvierte er in einem Wimpernschlag: "Ich habe nicht einmal eine Minute vorgespielt, dann war ich dabei."

Hat er sich nicht ziemlich alleine und ängstlich gefühlt, in einem fremden Land, auf einem unbekannten Kontinent, fern von seiner Familie? "Meine Devise hieß tatsächlich ,Alles oder nichts’. Heute denke ich manchmal, dass das schon etwas mutig war. Aber die Musik war schon immer mein Leben, mein Schutz, mein Weg, meine Welt."

Etwas länger als ein Jahr wohnte er bei einer österreichischen Familie und lernte deutsch ("Nicht ganz einfach, der Dialekt in Salzburg"). Seit seinem 18. Lebensjahr, sagt Campos, steht er vollkommen auf eigenen Füßen. "Ich habe damals schon begonnen, selbst Unterricht zu geben, dazu kamen Auftritte, Kammermusik, Konzerte."

Wichtige Wettbewerbe

In Salzburg schließt der junge Musiker mit Auszeichnung ab, das begehrte "Arbeitsstipendium" des österreichischen Bildungsministeriums ermöglicht ihm das Masterstudium. An der Nürnberger Musikhochschule absolviert er dann den pädagogischen Teil seiner Ausbildung. Seither hat er erfolgreich an wichtigen Wettbewerben teilgenommen und zahlreiche Meisterkurse absolviert. Am Erlanger Musikinstitut leitet Luis Campos seit 2010 seine eigene Gitarrenklasse ("Ich unterrichte sehr, sehr gerne"), viele seiner Schülerinnen und Schüler sind inzwischen Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe.

Als Lehrer sieht der 39-Jährige heute freilich, dass sich die Welt für Kinder und Jugendliche innerhalb weniger Jahre gravierend verändert hat. "Für mich gab es neben der Schule zwei Beschäftigungen: Draußen spielen und Gitarre üben." Heute erwarte die Jungen und Mädchen neben dem Unterricht eben ein "Überfluss von Angeboten", zu denen natürlich auch die elektronischen Medien zählen. "Zeit für Musik kann da manchmal ein Kampf sein."

Campos selbst, der mit seiner österreichischen Frau in Oberasbach lebt, plant bewusst Zeit für andere Aktivitäten ein: "Ich gehe gerne mit meinem Hund spazieren und spiele zweimal in der Woche Fußball." Hat er keine Angst vor Verletzungen an den Händen? "Nein, ich mache keine Sportarten wie Volleyball und stehe nicht im Tor, aber Fußball ist kein Problem." Tatsächlich hat er sich einmal bei einem Unfall den kleinen Finger gebrochen. Aber: "Der ist wieder vollkommen bewegungsfähig, denn Gitarre spielen ist immer die beste Therapie."

Luis Campos wird am kommenden Donnerstag mit temperament- wie gefühlvollen lateinamerikanischen und iberischen Gitarrenklängen in den Malzböden zu hören sein, wenn FN-Kulturredakteur Matthias Boll aus seinen gesammelten Glossen liest, die jeden Tag unter seinem Kürzel "mab" in den Fürther Nachrichten unter dem Titel "Malzböden" Merkwürdiges aus aller Welt beleuchten und auf gewitzte Weise zurück in Fürther Gefilde führen.

"Malzböden — Die mab-Glossen live": 21. Februar, 19.30 Uhr, FN-Geschäftsstelle (Malzböden, Schwabacher Straße 106). Dort gibt es im Vorverkauf Karten mit ZAC-Rabatt.

Sabine Rempe