Glücksgefühle zum Ferienstart daheim

Freizeitstätten in Stadt und Land bieten Erholung vor der Haustür — Programm für Jugendliche

FÜRTH - Endlich Urlaub, und alles ist vorbereitet. Wenn auch noch das Wetter mitspielt, wie in den vergangenen Tagen, steht der Entspannung in heimischen Gefilden nichts mehr im Weg. Freibäder, Parks und Freizeitoasen wie der Playmobil-FunPark laden zur stressfreien Erholung ein.

Sonne, Sand und Badefreuden: Urlaubsstimmung kommt auch in der Strandzone des Fürther Freibades am Scherbsgraben auf. Und das ganz ohne Reisestress und kilometerlange Staus auf Autobahnen. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Das Fürthermare lockt ab sofort wieder mit dem Hitzeticket. Wenn der Wetterbericht der Fürther Nachrichten Tageshöchsttemperaturen ab 25 Grad vorhersagt, gelten halbierte Eintrittspreise im Spaßbad. Noch billiger kommen allerdings ausschließliche Freibadbesucher zum Vergnügen. Auf Komfort müssen sie dennoch nicht verzichten. Die mit Liegestühlen, Sand und Sonnenschirmen aus Kokosgeflecht ausgestattete Strandzone lässt eigentlich nur noch das Meeresrauschen vermissen.

Ein Sommer-Spezial bietet der Fitnessclub Vitamare im Fürthermare. Acht Besuche einschließlich Spaßbad, Therme und Freibad gibt es zum Sonderpreis. Zeitungsabonnenten erhalten auf ihre ZAC-Karte noch zusätzliche Ermäßigung.

Wer es natürlich liebt, findet im Großhabersdorfer Naturbad ideale Bedingungen. Ein Pflanzengürtel am Beckenrand ersetzt die Chemie zur Wasserreinigung. Zudem kann der ungeheizte Pool mit den günstigsten Eintrittspreisen weit und breit aufwarten. In Schale geschmissen haben sich aber auch das Zirndorfer Bibertbad und das Veitsbad in Veitsbronn. Sauberes Wasser, gut ausgestattete Gastronomie und viel Platz für Familien – selbst bei größerem Zulauf – ermöglichen entspannte Stunden.

Gerade rechtzeitig zu den Pfingstferien wartet der Zirndorfer Playmobil-FunPark mit einer weiteren Attraktion auf. An diesem Samstag wird neben der großen Ritterburg ein Turnierplatz für spannende Ritterspiele eröffnet. Zur Einweihung gibt es drei Tage lang ein Ritterlager mit Handwerkern, mittelalterlicher Musik, Falknerei, Bogenschießen, Stockbrot am Lagerfeuer und diversen Bastel- und Mitmachaktionen.

Für Kinder und Jugendliche hält das Pfingstferienprogramm der Stadt Fürth ein breit gefächertes Angebot an Freizeitaktivitäten bereit. Wie Roland Holzheimer erläutert, gibt es heuer noch besonders viele freie Plätze. Das führt der Organisator vom Fürther Jugendamt darauf zurück, dass wegen des späten Ferientermins und des schönen Wetters mehr Familien als sonst auf Urlaubsreise gehen.

Von den 55 Angeboten sind lediglich elf bereits restlos ausgebucht. Anmeldungen werden auch in der ersten Ferienwoche noch angenommen. Das Angebot reicht vom Theaterworkshop bis zum Fußballcamp. Dazu gehören ein zwölfstündiger Games-Marathon, Tagesausflüge – etwa ins Legoland nach Günzburg – und Kreatives wie Töpfern oder eine Badesalzwerkstatt. So viele interessante Anregungen finden junge Urlauber in fernen Ferienquartieren selten.

