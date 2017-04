Anfang 2007 entstand im FIVE die Idee, einen Outdoor-Kurs anzubieten. Am 16. April war es dann soweit: Acht Mitglieder trafen sich 18 Uhr und absolvierten ihren ersten Lauf. Mittlerweile ist die Laufgruppe auf über 40 Laufbegeisterte angewachsen, die einfach Spaß am Laufen haben. In den vergangenen Jahren waren die "FIVErunners" bei vielen regionalen Laufevents am Start. © Peter Dworschak