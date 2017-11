Gnadenhochzeit: Fürther Paar ist seit 70 Jahren verheiratet

FÜRTH - Das Ehepaar Johann und Elisabeth Berthold ist seit 70 Jahren verheiratet. Jetzt konnte es Gnadenhochzeit feiern.

Das Ehepaar Berthold. Foto: Sebastian Zelada



Im kleinen Haus von Johann (95) und Elisabeth (91) Berthold fühlt man sich um mehrere Jahrzehnte zurückversetzt. Die betagte Einrichtung ist gepflegt, das gemütliche Wohnzimmer aufgeräumt. Auf einem großen Tisch in der Wohnstube stapeln sich hübsch arrangiert die Geschenke der vergangenen Tage: Blumen, feine Schokolade, ein exquisites Teeset, Sekt und Briefe von Bundespräsident Steinmeier, vom Bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer und dem Fürther Oberbürgermeister Thomas Jung, der wie die Bertholds aus Stadeln kommt.

„Im Sommer 1946 haben wir uns kennengelernt. In Fürth am Schießanger hat er mich angesprochen“, erinnert sich Elisabeth Berthold. „Er ist von Stadeln mit seinem Cousin auf dem Fahrrad gekommen, war auf dem Weg zu seinen Freunden. Da haben sie mich gesehen, und er hat mich angeplaudert, wie es halt so ist.“ 1947 wurde geheiratet, 1950 der Hausbau in Angriff genommen. Zur Schreinerausbildung zog es Johann Berthold kurz nach der Hochzeit erst einmal nach Detmold. Ein Jahr war das Paar getrennt.

37 Jahre hat Elisabeth Berthold bei der Quelle gearbeitet. „Schulden haben wir nie gemacht“, erklärt die 91-Jährige stolz. „Im Großen und Ganzen waren wir immer glücklich und zufrieden. Das ist schon schön, wenn man beieinanderbleibt.“ Bei den jungen Leuten sei das heutzutage selten, beobachtet sie. „Heute sind die Zeiten anders. Wir waren damals arm, haben alles gemeinsam schaffen müssen. Es gab ja nach dem Krieg nichts.“ Das schweißte beide eng zusammen.



Sogar in Rente gingen sie gleichzeitig, im Jahr 1982. Da zählte der „Nachbar aus Stadeln“ und prominenteste Fürther Gratulant, Oberbürgermeister Thomas Jung, gerade einmal 21 Lenze

Sebastian Zelada