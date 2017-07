Gnadenlose Riesenjury: Das Fürth Festival hat begonnen

FÜRTH - Die dreitägige Party hat begonnen: Am Freitagabend startete das 20. Fürth Festival mit bester Stimmung. Natürlich war der Gnadenlos Grand Prix zum Auftakt einmal mehr Publikumsmagnet Nummer eins.

Der Auftakt des 20. Fürth Festival war schon mal gelungen.



Auf der proppenvollen Freiheit wurden den mutigen Bühnenakteuren mit sichtlicher Lust am Juryspielen massenhaft grüne und rote Karten für bessere und nicht ganz so gelungene Darbietungen entgegengestreckt. Unterdessen gab es an den fünf anderen Open-Air-Schauplätzen der Innenstadt bei schwülem Hochsommerwetter ein breites musikalisches Spektrum zu hören und zu sehen — unter anderem mit feinem, melodischem Blues und Soul von Jules auf dem Kirchenplatz, mit Dialektrock von Karin Rabhansl auf dem erstmals als Ersatz für den Waagplatz bespielten Königsplatz, fetzigem Salsa auf dem Hallplatz und kernigem Cover-Rock am Grünen Markt.

Das Beste daran: Die angekündigten Gewitter machten einen gnädigen Bogen um Fürth. So darf es bis Sonntag gern weitergehen.

