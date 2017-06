Mit einem festlichen Staatsempfang wurde das neue Erlebnismuseum "Herrschaftszeiten" in der wiederaufgebauten Cadolzburg feierlich eröffnet. Dort erfahren Besucher die Welt des Mittelalters mit allen Sinnen.

Pferdegespann, Rockballaden und Bier: Beim Zirndorfer Brauerei- und Bierfest konnte sich niemand beklagen. Die Big Band Brassluft heizte die Zirndorfer am Marktplatz so richtig ein. Während die Kinder die Brauereipferde streicheln oder sich an der Losbude einen dicken Gewinn ziehen konnten.