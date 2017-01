Gratis auf die Zirndorfer Eisbahn

Awo lädt zum Schlittschuhlaufen - vor 13 Minuten

ZIRNDORF - Awo on ice 2 – so lautet das Motto auf der Eisbahn am Bibertbad. Die Arbeiterwohlfahrt im Landkreis lädt am Samstag, 21. Januar, ein zum rutschigen Vergnügen.

Awo on ice 2 - freier Eintritt und Verpflegung. Foto: dpa



Der Eintritt ist an diesem Nachmittag frei, eine begrenzte Anzahl von Schlittschuhen können gegen Gebühr ausgeliehen werden und für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr, das Ende wird gegen 18.30 Uhr eingeläutet.

Die Miete und sämtliche Erlöse aus dieser Veranstaltung kommen der Kunsteisbahn zugute.

