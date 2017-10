Gratis-Schäufele: Stadträte schwänzten Sitzung

ZIRNDORF - Eklat oder Lokalposse? Zirndorfs Stadträte von CSU, Freien Wählern und Grünen ließen sich lieber Schäufele servieren statt die Tagesordnung der Stadtratssitzung abzuarbeiten.

Symbolbild: Schäufele mit Kloß und Soß - die fränkische Verlockung. Foto: Thomas Scherer



Die Zuschauerränge des Sitzungssaales waren gut gefüllt, die Spitze der Verwaltung saß bereit, als Zirndorfs Bürgermeister Thomas Zwingel mit zweiminütiger Verspätung Platz nahm.

Kurz entschuldigte er sich, die Eröffnungsfeier für einen neuen Supermarkt in der Stadt habe ihn aufgehalten, dann begann er mit dem üblichen Prozedere: "Gibt es Bürgeranfragen?" Die gab es, die Kindergartenleiterin Brigitte Rudolf aus Weiherhof machte deutlich, wie wichtig der Einbau einer Spielgalerie für die Kinder sei und übergab Unterschriften, um die Forderung zu unterstreichen.

Bürgermeister Zwingel schwer enttäuscht

20 Minuten waren inzwischen vergangen, doch die leeren Plätze der Stadträte füllten sich nicht. Da machte Bürgermeister Zwingel kurzen Prozess: "Es sind nur 15 von 31 Stadträten da. Ich stelle fest, dass wir nicht beschlussfähig sind und beende hiermit die Sitzung." Sprach’s und verließ eilends den Raum.

In der Tat waren die Stadträte bei der Supermarkt-Eröffnung, deren offizieller Teil längst vorbei war, geblieben, um sich bei Schäufele und Klößen zu stärken. Nur die SPD-Fraktion, zwei CSU-Stadträte, ein Grüner und der dritte Bürgermeister Murat Bülbül schwänzten die Sitzung nicht. Besonders pikant: Auf der Tagesordnung stand der Antrag der Grünen, einen Umweltreferenten zu benennen, wobei sie an ihr Fraktionsmitglied Wolfram Schaa dachten. Selbst saß Schaa aber auch lieber beim Gratis-Essen.

Bürgermeister Zwingel zeigte sich am nächsten Tag von so einem Verhalten schwer enttäuscht, ging aber pragmatisch mit der Angelegenheit um: Die Tagesordnungspunkte, bei denen Fristen zu beachten waren, entschied er per dringlicher Anordnung, so auch den Bau der Spielgalerie für den Kindergarten Weiherhof.

