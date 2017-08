Gratis und großartig: Fürth-Jazz Allstars im Stadtpark

Eindrucksvolles Sommer-Spezial-Konzert von FÜ-Jazz auf der Freilichtbühne - vor 1 Stunde

FÜRTH - Um den Fürther Jazz ist es stiller geworden, seit die Grüne Halle als Bühne nicht mehr zur Verfügung steht. Wie gut, dass es wenigstens die Freilichtbühne im Stadtpark noch gibt, wo die Jazzfreunde schwelgen können. Nach den Magictones im Juli haben am Wochenende knapp 20 regionale Größen den Ton angegeben.

Vor der grünen Kulisse des Stadtparkweihers legten sich die Bläser mächtig ins Zeug. In immer neuen Besetzungen präsentierten sich die Mitwirkenden als versierte Routiniers, die über alle Stilgrenzen hinweg eines verbindet: pure Begeisterung für den Jazz. © Foto: Peter Romir



Vor der grünen Kulisse des Stadtparkweihers legten sich die Bläser mächtig ins Zeug. In immer neuen Besetzungen präsentierten sich die Mitwirkenden als versierte Routiniers, die über alle Stilgrenzen hinweg eines verbindet: pure Begeisterung für den Jazz. Foto: Foto: Peter Romir



So ein Aufgebot an talentierten Musikern hört man auch nicht alle Tage: Was in der hiesigen Jazzszene Rang und Namen hatte, stand am Samstag auf der Bühne vor dem steinernen Rund der Publikumsränge des Fürther Stadtparks. Was die Musiker verbindet, ist der Umstand, dass sie alle Mitglieder des rührigen Fürther Jazz-Clubs sind. Und der hatte die Truppe zu einem Sommer-Spezial-Konzert geladen – umsonst und draußen. Kein Wunder, dass sich die Reihen der Besucher schnell füllten, auch weil das Wetter, von gelegentlichen grauen Wolken abgesehen, angenehm sommerlich blieb.

"Coole Musik" versprachen dann die Musiker – und zwar quer durch alle Stilrichtungen des Jazz. Vom entspannten Swing über klassische Songs bis hin zum Funk.

Möglich wurde die Vielfalt dadurch, dass die beteiligten Jazzer selbst aus den unterschiedlichsten Bands und Stilrichtungen kommen. "Wir spielen alle das erste mal in dieser Formation zusammen", erzählten sie zu Beginn. Und das musste man auch dazusagen, denn alles, was nun in den nächsten Stunden zu hören war, klang absolut professionell. Als hätten alle Beteiligten schon viele Jahre zusammen auf der Bühne verbracht.

Dabei ist die Abwechslung immer sehr groß: Nach beinahe jedem Stück wechselten die Protagonisten durch und stellten andere Künstler in den Mittelpunkt, etwa den Saxophon-Spieler Stephan Greisinger oder die Sängerin Lucie Kreissl aus Forchheim. Besonderen Applaus bekam auch Percussionist und Steptänzer Klaus Bleis. Insgesamt ein Programm mit unzähligen Höhepunkten, bei dem es auch die Zuschauer kaum auf den Sitzen hielt. Als nächstes Konzert des Vereins steht übrigens das VIP-Trio aus Würzburg auf dem Programm: Am 27. August um 15 Uhr, ebenfalls Open Air im Stadtpark Fürth.

PETER ROMIR