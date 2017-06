Großalarm in Vach: Kind fällt in Regnitz und treibt ab

Zwei Helikopter halfen bei der Suche - Massive Kräfte waren im Einsatz - vor 9 Minuten

FÜRTH - Mit einem massiven Aufgebot haben Einsatzkräfte am Sonntagabend die Regnitz abgesucht. Nach ersten Informationen war ein Kind in Fürth-Vach ins Wasser gefallen und abgetrieben. Zwei Helikopter stiegen auf - und wurden knapp eine Stunde später fündig.

Mit einem Großaufgebot suchten die Einsatzkräfte am Sonntag nach einem Kind. © NEWS5 / Bauer



Nach ersten Informationen ist am Sonntagabend an der Regnitzbrücke in Vach ein Kind in den Fluss gefallen und abgetrieben. Es soll sich um ein fünfjähriges Mädchen handeln, das dort am Ufer gespielt hat. Die Alarmierung bei den Einsatzkräften ging gegen 18.15 Uhr ein. Sofort lief ein Großeinsatz von Polizei, DLRG, Feuerwehren und Rettungskräften an.

Das Mädchen war in Vach ins Wasser gefallen. © NEWS5 / Bauer



Ein Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber stiegen auf und halfen bei der Suche. Rund eine Stunde später entdeckte die Besatzung des Polizeihelikopters auf Höhe des Vacher Klärwerks tatsächlich das vermisste Kind. Taucher zogen es an Land. Wie es ihm geht, ist unklar. Laut Polizei laufen aktuell Reanimationsmaßnahmen.

