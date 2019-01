Große Baumaßnahme: Fürths Südstadt wächst weiter

Wohnungen, Kita und ein Supermarkt entstehen in der Herrnstraße - vor 1 Stunde

FÜRTH - In der Herrnstraße nimmt ein ambitioniertes Bauprojekt konkrete Formen an. Bis zum Spätsommer sollen dort unter anderem Wohnungen, eine Kindertagesstätte und ein Supermarkt entstehen.

An der Ecke von Herrn- und Ludwigstraße wächst der Gebäudekomplex in die Höhe. Im Spätsommer soll der erste Mieter, eine Kindertagesstätte, einziehen. © Foto: Tim Händel



Die Feser-Graf-Gruppe ist ein Gigant unter den privat geführten Autohäusern Deutschlands. Das Unternehmen verkauft jährlich fast 50 000 Fahrzeuge und erwirtschaftet an bundesweit 40 Standorten rund eine Milliarde Euro Umsatz.

Ein Ursprungsort dieser Erfolgsgeschichte liegt in der Fürther Herrnstraße. Mit einer Reparaturwerkstatt, gegründet vor über 70 Jahren von Wilhelm Graf senior, begann dort in einer Holzbaracke die Geschichte von Auto-Graf, das sich im Jahr 2000 mit Feser aus Schwabach und einem Nürnberger Autohaus zur Feser-Graf-Gruppe zusammengeschlossen hat.

Bis in die 1960er Jahre saß Auto-Graf in der Herrnstraße, ehe das Unternehmen an die Schwabacher Straße expandierte – gleich gegenüber der ehemaligen Johnson-Barracks der US-Armee. Die Firmen-Keimzelle im Herzen der Südstadt wurde seitdem vermietet, jetzt aber lässt die Familie Graf sie neu bebauen. Auf dem Gelände an der Ecke von Herrn- und Ludwigstraße entsteht ein fünfstöckiger Komplex mit einem Mix aus Wohnen, Nahversorgung und Kinderbetreuung. Dazu kommt ein Parkhaus mit 160 Stellplätzen.

34 Mietwohnungen – die Nachfrage in der Kleeblattstadt ist ungebrochen – könnten den überhitzten Markt ein wenig abkühlen. Das Erdgeschoss wird ein tegut-Supermarkt beziehen; die Kette dürfte damit Rewe in der Kaiserstraße und ebl in der Schwabacher Straße kräftig Konkurrenz machen. Für tegut ist es die zweite Niederlassung in Fürth – nach dem Standort im Carré an der Freiheit. Ein Bäckereicafé — wer hier als Mieter einzieht, ist noch offen — wird das Lebensmittelangebot ergänzen. Für eine weitere Gewerbeeinheit, denkbar ist ein kleiner Laden, gäbe es im Erdgeschoss noch 150 Quadratmeter.

Spielplatz auf dem Dach

Für Praxisräume sind weitere 400 Quadratmeter reserviert. Ob sie auf zwei aufgeteilt werden oder ob sich eine einzelne Praxis diese Fläche sichern wird, ist ebenfalls noch offen.

Die Kita wird der Träger "Kinder-Räume" übernehmen, der bislang in Cadolzburg und Nürnberg mit fünf Einrichtungen vertreten ist. In der Herrnstraße wird sie Platz für eine Krippen- und drei Kindergartengruppen mit insgesamt 87 Betreuungsplätzen bieten. Spielen können die Mädchen und Jungen auf einer 900 Quadratmeter großen Außenfläche auf dem "Dach" des Supermarkts, die unter anderem mit einem "Niedrigseilgarten" und einem Mehrzweckfeld ausgestattet wird. Das Thema "Natur" spielt im Konzept eine große Rolle, dazu gehören natürliche Spielmaterialien, regelmäßige Ausflüge in den Wald und Essen in Bio-Qualität. Im August sollen die Arbeiten so weit abgeschlossen sein, dass die Kindertagesstätte Anfang September eröffnen kann, der tegut-Markt folgt Anfang November. Die Wohnungen werden dann nach und nach Ende 2019 und Anfang 2020 fertiggestellt.

Wilhelm Graf senior kann es nicht mehr miterleben, wie der Ort, an dem er 1947 mit einer Werkstatt begonnen hatte, neu besiedelt wird. Der Firmengründer ist Ende letzter Woche im Alter von 98 Jahren verstorben.

Johannes Alles