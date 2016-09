Große Wehmut beim Tanztee in der Grünen Halle

Beliebte Veranstaltung steht vor ungewisser Zukunft - vor 1 Stunde

FÜRTH - Seit bald zehn Jahren zieht es Seniorinnen und Senioren aus Fürth und dem Umland alle zwei Wochen zum Tanztee in die Grüne Halle – aber wohl nur noch bis Ende des Jahres. Mit dem Verkauf des Veranstaltungsgebäudes am Südstadtpark droht nun das Aus für den beliebten Treff.

„Dass es bald zu Ende sein soll, ist sehr, sehr traurig“: Die treuen Gäste des Tanztees hoffen und bangen um die Zukunft ihrer 14-tägigen Treffen. © Foto: Leberzammer



„Die Sommerpause ist vorbei, es geht wieder los“, mit diesen Worten heißt Musiker Ralf Hofmeier seine Gäste willkommen, „wer einen Wunsch hat, darf gerne zu mir kommen.“ Leider, mag sich mancher der gut 50 Besucher des Tanztees in dieser Woche gedacht haben, erfüllt Hofmeier nur Musikwünsche.

„Wir möchten hier so gerne weiter tanzen“, sagt Hildegard Zucker und ihre Tischnachbarin Inge Engel erklärt: „Dass es bald zu Ende sein soll, ist sehr sehr traurig.“ Für den gesamten Tisch – fünf Paare im Rentenalter – ist der zweiwöchentlich stattfindende Tanztee in der Grünen Halle fest im Terminkalender notiert. Man kennt sich schon lange, hat sich erst in der Stadthalle, später in den Räumen der Tanzschule Streng zum Schwoofen und Plauschen getroffen.

„Überall war es dann irgendwann einmal zu Ende“, erinnert sich Georg Anselstetter, mit 97 Jahren der Senior der Runde. So eine gut besuchte Veranstaltung, manchmal kommen an die 100 in die Südstadt, müsse doch auch andernorts laufen. „Wir konsumieren hier alle und lassen Geld da“, sagt er und zeigt auf die Nebentische auf denen Wein, Bier, Kaffee und Kuchen steht. Und Inge Engel pflichtet ihm bei: „Wir würden auch mehr Eintritt zahlen. Daran liegt’s sicher nicht.“

Bedient und betreut werden die Gäste beim Tanztee seit drei Jahren von Sonja Krämer. „Ich weiß bei vielen schon ganz genau, wer was trinkt und isst.“ Für die Besucher ist Krämer neben Musiker Hofmeier einer der Menschen, die dem Tanztee ein Gesicht geben. So weiß sie um deren Gemütslage. „Für die meisten bricht da eine kleine Welt zusammen“, findet Krämer. Häufig werde sie gefragt, ob es denn weitergehe, „aber ich kann doch auch nichts sagen.“

Immerhin einen kleinen Hoffnungsschimmer scheint es zu geben. Angeblich kann sich der neue Investor vorstellen, den Tanztee in der Grünen Halle auch künftig fortzuführen. „Vielleicht nur unten und an den Wochenenden“, so Krämer. Doch das seien momentan alles nur Vermutungen. Eventuell sollte man es also doch mit einem Wunsch an Musiker Ralf Hofmeier versuchen, denn der weiß die Stimmung gleich mit dem ersten Lied einzufangen: „Das weiße Schiff verlässt den Hafen – wer weiß, wohin der Wind es trägt.“ Bis zum Jahresende wird der Tanztee aber erst einmal in der Grünen Halle vor Anker bleiben.

Armin Leberzammer