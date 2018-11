Großeinsatz an Fürther Schule: Viele Verletzte nach Brand

Außenstelle der Ludwig-Erhard-Schule wurde evakuiert - vor 1 Stunde

FÜRTH - Ein Großaufgebot der Feuerwehr und zahlreiche Rettungskräfte mussten am Dienstagmorgen in die Fürther Kapellenstraße ausrücken, weil in der Außenstelle der Berufsschule "Ludwig Erhard" ein Feuer ausgebrochen war. Das Gebäude wurde komplett evakuiert. Nach Angaben der Polizei gibt es etliche Verletzte.

Nachdem am Dienstagmorgen in der Außenstelle der Fürther Ludwig-Erhard-Schule ein Feuer ausgebrochen war, musste das komplette Gebäude geräumt werden.



Gegen 8.45 Uhr brach das Feuer in einer Toilette im ersten Stock der Außenstelle der Ludwig-Erhard-Schule aus. Starker Rauch zog sich daraufhin durch das erste Stockwerk, weshalb das Containergebäude geräumt werden musste. Die meisten Schüler und Lehrer konnten sich laut Polizei sehr schnell selbst in Sicherheit bringen. Etwa 20 Personen mussten jedoch von der Feuerwehr Fürth über eine Stegleiter aus dem Gebäute begleitet werden.

Ein Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften war vor Ort. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Fürth konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Laut Polizeipressesprecher Bert Rauenbusch wurden durch das Feuer etliche Schüler und auch einige Lehrer verletzt. Einige Schüler erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Über die genaue Zahl der Verletzten konnte die Polizei bislang noch keine Angaben machen.

Das Gebäude, in dem als Ausweichquartier derzeit sowohl Grund- als auch Berufschüler unterrichtet werden, wurde von der Polizei großräumig abgesperrt. Während des Einsatzes war außerdem die Kapellenstraße ab der Ludwigbrücke komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Fürth ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Über die Höhe des Sachschadens könne man ebenfalls noch keine Angaben machen.

Dieser Artikel wurde am Dienstag gegen 12 Uhr aktualisiert.

jm